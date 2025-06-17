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Биометрическую регистрацию в отелях организуют для участников ПМЭФ

Такая регистрация — альтернатива предъявлению паспорта.

Источник: runnyrem/CC0

Для участников Петербургского международного экономического форума организована биометрическая регистрация в трех гостиницах. Об этом сообщили в Смольном 17 июня.

Сервис внедрили по поручению руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко при поддержке городской администрации.

Петербург стал третьим городом в стране, который подключился к пилотированию сервиса. Мы уверены, что гости оценят это нововведение по достоинству.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Такая регистрация — альтернатива предъявлению паспорта. Гости самостоятельно решат, какой вариант выбрать. Чтобы подключить сервис, нужно заранее зарегистрировать биометрические данные и отсканировать QR-код на стойке регистрации.

Напомним, ПМЭФ состоится с 18 по 21 июня.