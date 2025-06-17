Какая погода будет в Казахстане 18 июня

На северо-западе и севере республики ожидается небольшое понижение температур воздуха ночью от 17−25 до 15−23 тепла, днем от 25−35 до 20−31 тепла. В центре страны ночью понижение 18−25 до 15−22 тепла, днем сильная жара 35−39 градусов, на юге области очень сильная жара 42 градуса. На востоке ожидается повышение ночью от 12−23 до 17−25 тепла, днем от 27−35 тепла до сильной жары 35−39 градусов. На юго-востоке небольшое повышение от 18−23 до 20−25 тепла, днем сильная жара 35−39 градусов, в отдельных районах очень сильная жара 42 градуса. Днем в южных регионах ожидается спад жары от сильной жары 43−46 градусов до 30−38 тепла.
В Абайской области по прогнозам синоптиков днем на западе, юге и в центре ожидается кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем на западе, юге, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 15−20 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов.
В Акмолинской области по данным синоптиков ночью на западе и севере пройдет дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, град. Ветер южный, юго-восточный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов, на западе, севере области 27 тепла.
В Актюбинской области ночью на востоке прогнозируется дождь, гроза, днем дождь, на западе, севере, востоке области гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем на севере, западе, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юго-востоке области 22, днем 23−28, на юге области 31 тепла.
В Алматинской области ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 10−15 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов, на севере, западе очень сильная жара 42 градуса, в горных районах области 24−29 тепла.
В Атырауской области днем на севере и западе возможен кратковременный дождь, гроза, на юге области небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 26−31, на западе области 23 тепла.
В Восточно-Казахстанской области днем на севере, востоке и юге возможен кратковременный дождь, гроза, град. Ветер южный с переходом на северо-западный 9−14, днем на севере, востоке, юге области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 20, днем 29−34, на востоке области 23 тепла.
В Жамбылской области днем в горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 15 тепла, днем сильная жара 36−41 градус, в горных районах области 33 тепла.
В Жетысуской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 23, в горных районах области 12 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, на севере, юге области очень сильная жара 40 градусов, в горных районах области 28 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе и севере пройдет дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, на западе, юге, севере области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 22−27, на юге области 30 тепла.
В Карагандинской области ночью на востоке прогнозируется дождь, гроза, днем на западе области дождь, шквал, град, на севере, в центре области небольшой дождь. Днем на западе, севере, в центре области гроза. Ветер юго-восточный, восточный 9−14, днем на западе области порывы 15−20, временами 28 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на юге области 25 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, на востоке области 30 тепла.
В Костанайской области ночью на севере, востоке и юге пройдет дождь, гроза, днем дождь, гроза, на востоке области сильный дождь. Днем на севере, востоке, в центре области град. Ночью на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, западе, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 20, днем 23−28, на юге области 33 тепла.
В Кызылординской области на севере и в центре прогнозируется дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный ночью 9−14, на севере области 15−20 м/с, днем 15−20, в центре области 25 м/с. Температура воздуха ночью 25−30, на западе области 22 тепла, днем сильная жара 37−42 градуса, на юге области очень сильная жара 46 градуса, на западе области 34 тепла.
В Мангистауской области на востоке и в центре возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, на севере, востоке, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 21−26, на западе области 18, днем 28−33, на западе области 25 тепла.
В Павлодарской области днем на западе и севере пройдет дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 19−24 тепла, днем сильная жара 34−39 градусов.
В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге ожидается дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, юге области сильный дождь, на западе, севере области град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, днем 23−28, на юго-востоке области 33 тепла.
В Туркестанской области будет без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8−13, днем на западе, севере области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 22−27, в горных районах области 19 тепла, днем сильная жара 39−44 градуса, в горных районах области 35 тепла.
В Улытауской области днем на западе, севере и востоке пройдет дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 21−26, на востоке области 18 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, на севере области 30 тепла, на западе, юге области очень сильная жара 42 градуса.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер южный, юго-восточный ночью 2−7, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 19−21 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.
Шымкент: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 39−41 градусов.