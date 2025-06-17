Какая погода будет в Казахстане 18 июня

На северо-западе и севере республики ожидается небольшое понижение температур воздуха ночью от 17−25 до 15−23 тепла, днем от 25−35 до 20−31 тепла. В центре страны ночью понижение 18−25 до 15−22 тепла, днем сильная жара 35−39 градусов, на юге области очень сильная жара 42 градуса. На востоке ожидается повышение ночью от 12−23 до 17−25 тепла, днем от 27−35 тепла до сильной жары 35−39 градусов. На юго-востоке небольшое повышение от 18−23 до 20−25 тепла, днем сильная жара 35−39 градусов, в отдельных районах очень сильная жара 42 градуса. Днем в южных регионах ожидается спад жары от сильной жары 43−46 градусов до 30−38 тепла.