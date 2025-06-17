В Молдове — нашествие шакалов: Жители сел боятся выходить на улицу

В Молдове фиксируют нашествие шакалов.
За последние месяцы участились случаи нападений шакалов на домашнюю живность. Хищников всё чаще встречают в разных местах, особенно в приграничных районах с Румынией.
В селе около Унген пастух обнаружил на пастбище разорванное стадо — были убиты более 30 овец. Вскоре мужчина заметил поблизости трёх шакалов.
Напряжённая ситуация и в других населённых пунктах страны, пишет newsmd24. Жители сообщают о зловещих ночных завываниях и всё чаще опасаются выходить на улицу в тёмное время суток.
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