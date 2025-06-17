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Подачу воды ограничат на сутки в центре Ростова

Жители центра Ростова-на-Дону временно останутся без воды.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону на сутки ограничат подачу воды. Ресурс не будут подавать с 8:30 утра 19 июня до 8 утра 20 июня, говорится на сайте АО «Ростовводоканал».

Временное отключение проведут в границах: переулок Доломановский (в том числе КДЦ «Здоровье») — улица Малюгиной — переулок Гвардейский — улица Варфоломеева — переулок Скрыпника — переулок Ученический — переулок Гвардейский, 13 — ЖК «Гвардейский» — Гвардейская площадь.

Причина коммунальных ограничений — подключение объектов к построенному участку водопроводной сети в районе улицы Лермонтовской.

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