Почему большие белые акулы не выживают в аквариумах

В океанариумах плавает множество рыб — от маленьких тропических до больших, таких как тигровая акула. Однако в аквариумах с 2016 года никто не видел больших белых акул. С чем это связано, рассказали в IFLScience.
Большая белая акула — один из самых крупных и опасных хищников океана. Она принадлежит к семейству ламновых и может достигать до шести метров в длину и весить до двух тонн. благодаря мощному телосложению и острым большим зубам с неровными краями. Также хищник получил репутацию «морского убийцы», из-за фильма «Челюсти».
Попытки посадить большую белую акулу в аквариумы
Первая известная попытка содержать большую белую акулу в океанариуме была предпринята в середине 1950-х годов калифорнийским океанариумом Marineland of the Pacific. Хищник прожил в неволе всего один день.
В 1970-х, 1980-х и 1990-х годах в SeaWorld — океанариуме в Сан-Диего — также несколько раз пытались приручить больших белых акул. Однако все заканчивались тем, что особь погибала в неволе или ее выпускали обратно в дикую природу в течение нескольких недель.
Одна из последних попыток содержать большую белую акулу в неволе предприняли в 2016 году в японском океанариуме Окинава Чурауми. После трех дней жизни в аквариуме хищник умер.
И все же были и удачные попытки. Так, в 2004 году аквариум в заливе Монтерей (Калифорния) стал единственным учреждением, где большие белые акулы прожили несколько месяцев, но это скорее исключение, чем правило.
Почему больших белых акул нельзя держать в аквариумах
Существует несколько теорий о том, почему белые акулы не могут выжить в неволе. Первая и главная из них — особенности рациона хищников.
Большая белая акула в дикой природе питается в основном живыми тюленями, морскими львами, дельфинами, скатами, рыбой и даже более мелкими особями акул своего вида. Лишь изредка хищник ест останки мертвых китов и других животных.
В условиях аквариума непросто дать акуле нужную пищу (дорого и спорно по разным соображениям). Стоит отметить, что многие хищники, которые плохо себя чувствовали в неволе, часто отказывались есть в достаточном количестве.
Вторая причина кроется в активности белых акул и дыхании. Дело в том, что этим хищникам нужно постоянно плыть вперед, чтобы вода проходила через их жабры и насыщала их кислородом. Поскольку этот вид часто вырастает до шести метров в длину, для его содержания понадобится огромный аквариум. Океанариум, который хотя бы отдаленно напоминал бы по размеру те водоемы, в которых хищники чувствуют себя комфортно, был бы непрактичным.
Согласно еще одной теории, искусственная среда в стеклянном аквариуме может подавлять или сбивать с толку акул с их невероятно острым электровосприятием. Именно оно позволяет хищникам улавливать едва заметные движения и изменения в морской среде.
В аквариуме акул может дезориентировать огромное количество раздражителей: от стеклянных стенок до электронного оборудования. Это вызывает у хищников стресс, агрессию и даже депрессию.
Большая белая акула — дикое и свободное существо, которое не приспособлено к жизни в неволе. Их лучше изучать и уважать в естественной среде обитания.
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