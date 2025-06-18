Почему большие белые акулы не выживают в аквариумах

Вторая причина кроется в активности белых акул и дыхании. Дело в том, что этим хищникам нужно постоянно плыть вперед, чтобы вода проходила через их жабры и насыщала их кислородом. Поскольку этот вид часто вырастает до шести метров в длину, для его содержания понадобится огромный аквариум. Океанариум, который хотя бы отдаленно напоминал бы по размеру те водоемы, в которых хищники чувствуют себя комфортно, был бы непрактичным.