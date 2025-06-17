Комитет ГД не поддержал запрет рекламы безалкогольного пива

Согласно пояснительной записке, реклама безалкогольного пива активно используется производителями пива для продвижения своей алкогольной продукции, так как в ней применяются символика и визуализация, идентичные алкогольным напиткам до степени смешения. А это создает предпосылки для распространения алкогольных брендов среди несовершеннолетних, формируя у них положительное восприятие потребления пива, сказано в ней же.