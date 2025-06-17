Ученые СамГТУ разработали инновационный материал для медицинских имплантов

Этот новый материал сочетает в себе лучшие свойства керамики и металлов: он обладает высокой прочностью, устойчивостью к высоким температурам, отличной теплопроводностью и электропроводимостью. MAX-фазы это особый класс материалов, которые сочетают в себе многослойную структуру керамики и некоторые свойства металлов. Благодаря этому они могут выдерживать экстремальные условия, такие как высокие температуры и механические нагрузки, что делает их идеальными для использования в качестве огнеупорных и конструкционных материалов.