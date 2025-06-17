Ученые СамГТУ разработали инновационный материал для медицинских имплантов

Ученые Самарского политеха совершили прорыв в материаловедении, создав уникальный материал на основе MAX-фазы карбосилицида титана с внедрением атомов меди.
Этот новый материал сочетает в себе лучшие свойства керамики и металлов: он обладает высокой прочностью, устойчивостью к высоким температурам, отличной теплопроводностью и электропроводимостью. MAX-фазы это особый класс материалов, которые сочетают в себе многослойную структуру керамики и некоторые свойства металлов. Благодаря этому они могут выдерживать экстремальные условия, такие как высокие температуры и механические нагрузки, что делает их идеальными для использования в качестве огнеупорных и конструкционных материалов.
Исследователи из Самары использовали метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения чистой MAX-фазы, а затем модифицировали ее, внедрив атомы меди в структуру карбосилицида титана.
В результате был создан материал с улучшенными физико-механическими свойствами, который может найти применение в самых разных областях от производства медицинских имплантатов до создания высокотемпературных нагревательных элементов и покрытий для электрических контактов.
Дальнейшие исследования будут направлены на изучение возможностей внедрения большего количества меди и других элементов в структуру MAX-фаз, что позволит еще больше расширить сферу применения этих перспективных материалов.
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