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В Уфе за взятку задержали экс-замначальника Ространснадзора

Экс-сотрудник ведомства заключен под стражу по обвинению во взяточничестве.

Источник: Комсомольская правда

Бывший заместитель начальника Приволжского управления Ространснадзора оказался за решеткой по обвинению в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии. Следователи предъявили ему обвинение по статье о получении взятки.

По версии следствия, в апреле-мае этого года обвиняемый через посредников получил 450 тысяч рублей от строительной компании. Деньги передавались частями на территории Уфы. Взамен чиновник обещал закрыть глаза на нарушения правил перевозки тяжеловесных грузов и оказывать компании покровительство.

Сейчас экс-замначальника арестован и помещен в СИЗО.

— Параллельно расследуется дело против посредников, участвовавших в передаче денег. В отношении представителя строительной фирмы, предложившего взятку, также будут приняты процессуальные решения, — добавили в СК.

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