В Уфе за взятку задержали экс-замначальника Ространснадзора

Бывший заместитель начальника Приволжского управления Ространснадзора оказался за решеткой по обвинению в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Башкирии. Следователи предъявили ему обвинение по статье о получении взятки.
По версии следствия, в апреле-мае этого года обвиняемый через посредников получил 450 тысяч рублей от строительной компании. Деньги передавались частями на территории Уфы. Взамен чиновник обещал закрыть глаза на нарушения правил перевозки тяжеловесных грузов и оказывать компании покровительство.
Сейчас экс-замначальника арестован и помещен в СИЗО.
— Параллельно расследуется дело против посредников, участвовавших в передаче денег. В отношении представителя строительной фирмы, предложившего взятку, также будут приняты процессуальные решения, — добавили в СК.
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