Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Попал на камеры в супермаркете»: Мать пропавшего обратилась за помощью к жителям Ростовской области

Жительница Ростовской области ищет сына и записала на видео просьбу о помощи.

Источник: Комсомольская правда

Уже месяц Наталья Семыкина из Аксая Ростовской области не находит себе места. 18 мая пропал ее 34-летний сын Владимир — до сих пор о нем нет вестей. Отчаявшаяся женщина записала на видео обращение к жителям донского региона, которые могли заметить исчезнувшего. Его опубликовали в соцсетях в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Ростовской области.

— В последний раз он попал в кадр камеры видеонаблюдения 18 мая в супермаркете на улице Венеры, 24. И с тех пор его местонахождение неизвестно, — говорит мама, держа в руках портрет сына.

Наталья перечислила приметы, по которым можно узнать ее сына.

— Он высокого роста — 186 сантиментов, плотного телосложения, волосы у него — каштанового цвета, а глаза карие. Сын носит очки. С собой у него был ярко-синий рюкзак с изображением звездного неба, — перечисляет дончанка. — Если вам что-то известно о его местонахождении, либо вы где-то видели похожего на моего сына человека, пожалуйста, сообщите. Благодарю!

Владимир Семыкин пропал 18 мая. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» в Ростовской области.

Представители регионального отряда «Лиза Алерт» также просят откликнуться тех, кто готов помочь в поисках в качестве добровольца.

ВАЖНО.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Владимира Семыкина, сообщить сведения можно по телефону горячей линии 8−800−700−54−52 или по номеру «112».

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

В Ростове-на-Дону спустя две недели нашли пропавшего мужчину живым.