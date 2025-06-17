«Попал на камеры в супермаркете»: Мать пропавшего обратилась за помощью к жителям Ростовской области

Уже месяц Наталья Семыкина из Аксая Ростовской области не находит себе места. 18 мая пропал ее 34-летний сын Владимир — до сих пор о нем нет вестей. Отчаявшаяся женщина записала на видео обращение к жителям донского региона, которые могли заметить исчезнувшего. Его опубликовали в соцсетях в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Ростовской области.