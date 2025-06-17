«Попал на камеры в супермаркете»: Мать пропавшего обратилась за помощью к жителям Ростовской области

Уже месяц Наталья Семыкина из Аксая Ростовской области не находит себе места. 18 мая пропал ее 34-летний сын Владимир — до сих пор о нем нет вестей. Отчаявшаяся женщина записала на видео обращение к жителям донского региона, которые могли заметить исчезнувшего. Его опубликовали в соцсетях в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Ростовской области.
— В последний раз он попал в кадр камеры видеонаблюдения 18 мая в супермаркете на улице Венеры, 24. И с тех пор его местонахождение неизвестно, — говорит мама, держа в руках портрет сына.
Наталья перечислила приметы, по которым можно узнать ее сына.
— Он высокого роста — 186 сантиментов, плотного телосложения, волосы у него — каштанового цвета, а глаза карие. Сын носит очки. С собой у него был ярко-синий рюкзак с изображением звездного неба, — перечисляет дончанка. — Если вам что-то известно о его местонахождении, либо вы где-то видели похожего на моего сына человека, пожалуйста, сообщите. Благодарю!
Владимир Семыкин пропал 18 мая. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» в Ростовской области.
Представители регионального отряда «Лиза Алерт» также просят откликнуться тех, кто готов помочь в поисках в качестве добровольца.
ВАЖНО.
Если вы располагаете информацией о местонахождении Владимира Семыкина, сообщить сведения можно по телефону горячей линии 8−800−700−54−52 или по номеру «112».
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