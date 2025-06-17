Онкологи РОКБ провели уникальную операцию в Ростовской области

В Ростовской областной клинической больнице совершили настоящий прорыв — впервые провели сложнейшую операцию по удалению обширной опухоли в нижней части головы. Раньше таких пациентов отправляли в федеральные центры. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
60-летнему жителю Кашарского района пришлось рассечь нижнюю челюсть — опухоль уже не позволяла использовать щадящие методы. Три часа кропотливой работы потребовалось хирургам, чтобы полностью удалить злокачественное образование.
— Мы выполняем около тысячи сложных операций в год, используя уникальные методики протезирования, — рассказывает заведующий отделением Тигран Нерсесянц. — Это позволяет оперировать опухоли, которые раньше считались неоперабельными.
Сейчас пациент уже прошел реабилитацию и чувствует себя удовлетворительно. Эта операция открыла новые возможности для лечения сложных онкологических случаев в регионе.
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