Онкологи РОКБ провели уникальную операцию в Ростовской области

В Ростовской областной клинической больнице совершили настоящий прорыв — впервые провели сложнейшую операцию по удалению обширной опухоли в нижней части головы. Раньше таких пациентов отправляли в федеральные центры. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.