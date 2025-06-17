Новинки с высоким потенциалом. Что представлено на коллективном стенде ГКНТ на Digital Expo-2025

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что представлено на коллективном стенде Государственного комитета по науке и технологиям на выставке Digital Expo-2025, которая проходит в Минске с 17 по 20 июня, рассказали в Белорусском институте системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы (БелИСА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Коллективный раздел на выставке представлен 26 разработками 12 организаций.
Место встречи профессионалов. Выставка Digital Expo-2025 стартовала в Минске.
Свои проекты демонстрируют учреждения Министерства образования, резиденты технопарков, Парка высоких технологий. Организованы консультационные пункты Национального центра интеллектуальной собственности и Белорусского инновационного фонда. Белинфонд также представляет разработки победителей и призеров Республиканского конкурса инновационных проектов. Выставочным оператором выступает Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.
Якорными разработками стенда стали информационно-аналитическая система анализа регуляторных последовательностей в бактериальных геномах (БГУ), твердотельные лазерные источники и системы, которые применяются в оптической локации и дальнометрии, медицине, измерительной технике, прецизионной микрообработке материалов, сверхбыстрой спектроскопии и нелинейной оптике, специализированное программное обеспечение для терминала зарядки и хранения данных для персональных видеорегистраторов (филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт»), а также система удаленного мониторинга и управления мобильными и стационарными объектами и контроля содержания алкоголя в крови персонала.
Также на выставке представлена система контроля качества продукции на основе технологий машинного зрения (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы), программно-аппаратный комплекс по промышленной безопасности с применением технологий дополненной реальности, предназначенный для изучения структуры нефтеперерабатывающего предприятия и вероятных аварийных ситуаций на его основных установках (Полоцкий государственный университет).
Кроме этого, на коллективном стенде организации представляют систему контроля и учета вывоза мусора, представленную в виде датчиков контроля выгрузки мусорных контейнеров и систему видеомониторинга (антиусталости для водителя) DSM-ADAS, которая предназначена для контроля положения транспортного средства на дороге и анализа поведения водителя в салоне автомобиля.
Помимо этого, на стенде можно увидеть интеллектуального промышленного робота, основными функциями которого являются упаковка, погрузочно-разгрузочные работы, паллетизация, депаллетизация, перемещение объектов, обслуживание станков, сварка.
Подавляющее большинство экспонатов, представленных на стенде, являются новыми (год производства 2023−2024), способствуют импортозамещению продукции и обладают высоким коммерческим потенциалом как на национальном, так и на международном рынках. -0-
Фото Татьяны Матусевич.