Новинки с высоким потенциалом. Что представлено на коллективном стенде ГКНТ на Digital Expo-2025

Якорными разработками стенда стали информационно-аналитическая система анализа регуляторных последовательностей в бактериальных геномах (БГУ), твердотельные лазерные источники и системы, которые применяются в оптической локации и дальнометрии, медицине, измерительной технике, прецизионной микрообработке материалов, сверхбыстрой спектроскопии и нелинейной оптике, специализированное программное обеспечение для терминала зарядки и хранения данных для персональных видеорегистраторов (филиал БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт»), а также система удаленного мониторинга и управления мобильными и стационарными объектами и контроля содержания алкоголя в крови персонала.