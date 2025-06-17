На следующей неделе в Перми открывается летний фестиваль «Город встреч»

Уже традиционный летний фестиваль «Город встреч» (6+) откроется 28 июня в 21.00 на набережной у Речного вокзала — на специально возведенной сцене с видом на закат над Камой. Хедлайнером театрализованного шоу станет Ева Польна.
Особое внимание организаторы уделят молодежной тематике, направлению этно и экспериментам с уличной культурой и классикой. А Кама станет главной декорацией. Полная программа доступна на сайте фестиваля, в Telegram и ВКонтакте.
Напомним, летний фестиваль впервые прошел в 2023 году. Он стал флагманским событием празднования 300-летия Перми и успел доказать свою популярность и востребованность. Его очная аудитория за два сезона превысила 580 тысяч зрителей, количество онлайн-просмотров приблизилось к 3 миллионам.