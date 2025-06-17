На следующей неделе в Перми открывается летний фестиваль «Город встреч»

Напомним, летний фестиваль впервые прошел в 2023 году. Он стал флагманским событием празднования 300-летия Перми и успел доказать свою популярность и востребованность. Его очная аудитория за два сезона превысила 580 тысяч зрителей, количество онлайн-просмотров приблизилось к 3 миллионам.