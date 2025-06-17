В Пулково начали тестировать сервис безбарьерного доступа в зону досмотра

Тестирование сервиса, реализуемого на базе государственной Единой биометрической системы, продолжится в этом году. В 2026 году услуга в пилотном режиме будет доступна ограниченной группе пользователей. В будущем пройти проверки без паспорта смогут пассажиры внутренних рейсов, которые заранее зарегистрировались в Единой биометрической системе. Пассажиру не нужно будет показывать паспорт, достаточно отсканировать QR-код на посадочном талоне и посмотреть в терминал. При этом каждый пассажир сможет выбрать, как проследовать на посадку — по паспорту или по биометрии.