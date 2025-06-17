В Пулково начали тестировать сервис безбарьерного доступа в зону досмотра

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. В петербургском аэропорту «Пулково» начали тестировать сервис безбарьерного доступа в зону предполетного досмотра по биометрии, сообщила пресс-служба компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта).
«В аэропорту “Пулково” началось тестирование сервиса безбарьерного доступа в зону предполетного досмотра по биометрии “Мигом”. Благодаря новому технологическому решению все формальные процедуры — от регистрации на рейс до посадки на борт — можно будет пройти без предъявления паспорта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Пулково» выбран первым аэропортом в России как пилотная площадка для тестирования биометрии в рамках эксперимента министерств цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Тестирование сервиса, реализуемого на базе государственной Единой биометрической системы, продолжится в этом году. В 2026 году услуга в пилотном режиме будет доступна ограниченной группе пользователей. В будущем пройти проверки без паспорта смогут пассажиры внутренних рейсов, которые заранее зарегистрировались в Единой биометрической системе. Пассажиру не нужно будет показывать паспорт, достаточно отсканировать QR-код на посадочном талоне и посмотреть в терминал. При этом каждый пассажир сможет выбрать, как проследовать на посадку — по паспорту или по биометрии.
«Мы активно работаем над созданием бесшовной среды, где инновационные решения становятся неотъемлемой частью процесса обслуживания. Внедрение биометрии — это технологический прорыв и стратегически важный шаг, который позволяет не только оптимизировать процедуры контроля, но и повысить уровень сервиса», — сказал генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.
«Наша цель — создание полноценной безбарьерной среды, в которой каждый может оплатить проезд, заселиться в отель и даже сесть на самолёт, не обращаясь к бумажным документам, проездным или банковским картам. При этом посадка на самолёт без предъявления паспорта — ключевое звено бесшовного пользовательского сценария, особо востребованного у высокомобильных граждан. Рассчитываем, что “Пулково “станет первым в России аэропортом, который предложит пассажирам такую услугу”, — отметил генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы Владислав Поволоцкий.
Также в «Пулково» впервые среди аэропортов РФ запущен сервис доступа в бизнес-залы с помощью биометрии.
«Пулково» — второй по пассажиропотоку аэропорт в России. По итогам 2024 года воздушная гавань обслужила 20,9 миллиона пассажиров.