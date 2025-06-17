18-летний водитель из Азова попал под суд за наезд на сотрудника полиции

Инцидент произошел в апреле, когда полицейские остановили автомобиль с подложными номерами. Как установили следователи, молодой человек, не желая отвечать за нарушение, попытался скрыться. Во время бегства он сбил инспектора, нанеся ему травмы. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом и полностью признал свою вину.