18-летний водитель из Азова попал под суд за наезд на сотрудника полиции

В Азове завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Дончанин предстанет перед судом за наезд на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Инцидент произошел в апреле, когда полицейские остановили автомобиль с подложными номерами. Как установили следователи, молодой человек, не желая отвечать за нарушение, попытался скрыться. Во время бегства он сбил инспектора, нанеся ему травмы. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом и полностью признал свою вину.
Уголовное дело направлено в суд. Если вину молодого человека докажут, то ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье о применении насилия к представителю власти.
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