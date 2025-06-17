Минспорта: агроэкоусадьбы по-прежнему могут организовывать игровые и иные подвижные мероприятия

«Проект указа призван снизить административную нагрузку на агроэкоусадьбы, освободив их от прохождения государственной аккредитации и подтверждения соответствия установленным законодательством критериям, в том числе по наличию необходимого образования в сфере физической культуры и спорта или допуска к занятию педагогической деятельностью в этой сфере, согласования массового мероприятия в местном исполкоме. Организация игр и других подвижных мероприятий для агроэкотуристов фактически сводится к предоставлению инвентаря для спорта и отдыха. Чтобы исключить дополнительную административную нагрузку, предусмотрена альтернативная услуга, которая позволит агроэкоусадьбам создать необходимые условия для организации на своей территории игровых и иных подвижных мероприятий», — рассказали в Департаменте по туризму.