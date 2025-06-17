Минспорта: агроэкоусадьбы по-прежнему могут организовывать игровые и иные подвижные мероприятия

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма вынесло на обсуждение проект указа «О развитии агроэкотуризма». Основные нововведения разъяснили в Департаменте по туризму Минспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального агентства по туризму.
Проект вносит изменения в перечень оказываемых субъектами агроэкотуризма услуг в части исключения вопросов организации спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
По закону «О физической культуре и спорте» организация таких мероприятий является профессиональной деятельностью субъектов хозяйствования — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Они обязаны пройти в Минспорта государственную аккредитацию, которая направлена на установление соответствия требованиям законодательства в сфере физической культуры и спорта по направлениям деятельности, этапам спортивной подготовки, видам спорта и др.
«Физические лица без статуса субъекта хозяйствования и прохождения административной процедуры по государственной аккредитации не могут осуществлять деятельность по развитию физической культуры и спорта», — пояснили специалисты.
Более того, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия являются разновидностью массовых мероприятий. На их проведение требуется согласование местного исполкома.
«Проект указа призван снизить административную нагрузку на агроэкоусадьбы, освободив их от прохождения государственной аккредитации и подтверждения соответствия установленным законодательством критериям, в том числе по наличию необходимого образования в сфере физической культуры и спорта или допуска к занятию педагогической деятельностью в этой сфере, согласования массового мероприятия в местном исполкоме. Организация игр и других подвижных мероприятий для агроэкотуристов фактически сводится к предоставлению инвентаря для спорта и отдыха. Чтобы исключить дополнительную административную нагрузку, предусмотрена альтернативная услуга, которая позволит агроэкоусадьбам создать необходимые условия для организации на своей территории игровых и иных подвижных мероприятий», — рассказали в Департаменте по туризму.
Данные услуги не требуют наличия госаккредитации и не ограничивают право на организацию для агроэкотуристов игровых и иных подвижных мероприятий с использованием спортивного инвентаря. Соответствующий пункт должен быть отражен в договорах на оказание услуг в сфере агроэкотуризма.
В Департаменте по туризму напомнили, что профессиональная деятельность в сфере физической культуры и спорта допускается только при безусловном соблюдении требований закона «О физической культуре и спорте». При этом субъектам агроэкотуризма не запрещается осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в нескольких формах: как субъект агроэкотуризма, как индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по развитию физической культуры и спорта, после прохождения соответствующей административной процедуры и подтверждения соответствия установленным законодательством критериям, в том числе по наличию необходимого образования в сфере физической культуры и спорта или допуска к занятию педагогической деятельностью в этой сфере.
Замечания и предложения по проекту нормативного правового акта можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 22 июня. -0-