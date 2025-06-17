В Москве во вторник выпало более 30 процентов месячной нормы осадков

«Сегодня с 15 до 18 часов на базовой метеостанции ВДНХ выпал 1 миллиметр осадков, на Балчуге — 0 миллиметров, Тушино — 3 миллиметра, а вот в Бутово — 25 миллиметров или 33% от всего месячного объема небесной влаги», — рассказал Тишковец.