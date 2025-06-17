В Москве во вторник выпало более 30 процентов месячной нормы осадков

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Более 30% от месячной нормы осадков выпало на юге Москвы во вторник всего за 3 часа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня с 15 до 18 часов на базовой метеостанции ВДНХ выпал 1 миллиметр осадков, на Балчуге — 0 миллиметров, Тушино — 3 миллиметра, а вот в Бутово — 25 миллиметров или 33% от всего месячного объема небесной влаги», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего дождей пролилось в Михнево — 29 миллиметров, это 44% от всей нормы июня.
«В Михайловском — 12 миллиметров, Можайске, Наро-Фоминске, Кашире и Шаховской — по 10 миллиметров, Толстопальцево и Немчиновке — 9 миллиметров, Волоколамске и Долгопрудном — 8 миллиметров», — добавил Тишковец.