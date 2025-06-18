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В Перми чиновника будут судить за нападение на налогового инспектора

По версии следствия, он нанёс сотруднице ФНС четыре удара, когда та пыталась отобрать у него документы, которые он схватил у неё со стола.

Источник: Freepik

Исполняющий обязанности директора одного из муниципальных автономных учреждений Перми предстанет перед судом за применение насилия в отношении сотрудницы Федеральной налоговой службы, рассказали в СУ СК РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, в марте 2025 года мужчину вызвали в Межрайонную инспекцию ФНС. Там он взял со стола инспектора документы и начал их фотографировать. Сотрудница ведомства потребовала вернуть бумаги, поскольку они содержали сведения ограниченного доступа, а когда чиновник отказался, попыталась отнять их. Тогда мужчина нанёс ей четыре удара, причинив ушиб мягких тканей и физическую боль.

Чиновник стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти». Следственный отдел по Ленинскому району Перми уже завершил расследование, дело передано в суд.

По данным perm.aif.ru, речь может идти об Александре Мистрюкове — в марте 2025 года он исполнял обязанности директора муниципального автономного учреждения культуры «Городской центр охраны памятников» города Перми. Согласно данным сервиса Rusprofile, 6 июня он покинул этот пост, а 9 июня, как следует из онлайн-картотеки дел, в Ленинский районный суд поступило уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ в его отношении.

Александр Мистрюков пока не ответил на сообщение корреспондента perm.aif.ru.