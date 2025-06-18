В Перми чиновника будут судить за нападение на налогового инспектора

По версии следствия, в марте 2025 года мужчину вызвали в Межрайонную инспекцию ФНС. Там он взял со стола инспектора документы и начал их фотографировать. Сотрудница ведомства потребовала вернуть бумаги, поскольку они содержали сведения ограниченного доступа, а когда чиновник отказался, попыталась отнять их. Тогда мужчина нанёс ей четыре удара, причинив ушиб мягких тканей и физическую боль.