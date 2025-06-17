Двое прикамцев осуждены за покупку поддельных прав

Суд установил, что в 2024—2025 гг. фигуранты решили в обход установленного законом порядка получения права управления транспортным средством купить водительские удостоверения. Получив поддельные права, прикамцы какое-то время использовали их, пока при проверке документов сотрудниками полиции обман не вскрылся.