Двое прикамцев осуждены за покупку поддельных прав

Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговоры двум жителям Юсьвинского муниципального округа. Мужчины признаны виновными в приобретении, хранении, перевозке в целях использования и использовании заведомо поддельного удостоверения.
Суд установил, что в 2024—2025 гг. фигуранты решили в обход установленного законом порядка получения права управления транспортным средством купить водительские удостоверения. Получив поддельные права, прикамцы какое-то время использовали их, пока при проверке документов сотрудниками полиции обман не вскрылся.
Суд назначил каждому из виновных по 6 месяцев ограничения свободы. Приговоры еще не вступили в законную силу.