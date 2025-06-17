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Двое прикамцев осуждены за покупку поддельных прав

Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговоры двум жителям Юсьвинского муниципального округа.

Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговоры двум жителям Юсьвинского муниципального округа. Мужчины признаны виновными в приобретении, хранении, перевозке в целях использования и использовании заведомо поддельного удостоверения.

Суд установил, что в 2024—2025 гг. фигуранты решили в обход установленного законом порядка получения права управления транспортным средством купить водительские удостоверения. Получив поддельные права, прикамцы какое-то время использовали их, пока при проверке документов сотрудниками полиции обман не вскрылся.

Суд назначил каждому из виновных по 6 месяцев ограничения свободы. Приговоры еще не вступили в законную силу.