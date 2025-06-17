Банковский контроль: к чему приведет запрет покупки недвижимости за наличные

Генпрокуратура Российской Федерации поддержала инициативу о запрете сделок с недвижимостью за наличные. Эта мера призвана защитить граждан от мошенников. Вынудит ли инициатива брать ипотеки или пополнять счета в банках для приобретения недвижимости, а также скажется ли она на стоимости жилья, выясняла «Вечерняя Москва».
За безопасность надо платить.
Экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что такая мера действительно позволит защитить средства при совершении сделок.
— Деньги будут проходить под банковским контролем. Будет известно, кому именно совершается перевод, и никакие мошенники в этот процесс не вмешаются, — объяснил эксперт.
По его словам, эта мера позволит пресечь не только действия злоумышленников, но и легализацию нелегальных доходов.
Помимо этого, экономист отметил, что за безопасность надо платить, однако вопрос с комиссиями при проведении крупных операций по покупке недвижимости будет решен, считает он:
— Думаю, что это как-то будет отрегулировано, и комиссия будет сведена до минимума. В этом случае некорректно было бы заставлять людей несправедливо платить лишние деньги.
В сделках по приобретению недвижимости задействованы крупные суммы. Даже если комиссия является небольшой в процентах, при ее умножении на общую стоимость расходы становятся существенно больше, добавил Беляев.
Наличие средств придется объяснять.
Экономист Николай Кульбака считает, что эта мера вынудит класть средства на счета, декларировать их и делать видимыми для государства.
— Это коснется, прежде всего, конечно, простых законопослушных людей. В определенной степени принуждение положить деньги на счет будет связывать им руки, — выразил мнение собеседник «ВМ».
Кроме того, в подобных ситуациях банк может подать запрос, чтобы выяснить, откуда у человека столь большая сумма денег, которую он может потратить на приобретение недвижимости.
— То есть человеку придется объяснять, откуда у него средства. Потому что не так просто положить на счет большую сумму денег, — объяснил эксперт.
В конечном итоге принятие этой инициативы скажется на рынке недвижимости: цены на жилье могут вырасти, а количество сделок — сократиться, предположил Кульбака.
Как мошенники обходят самозапрет на кредиты: схемы.
Нужна золотая середина.
По словам ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, в случае принятия инициативы придется вносить корректировки в Гражданский кодекс России.
— В сфере недвижимости есть право покупки и право взаиморасчетов между продавцом и покупателем. И там на данный момент есть выбор при совершении сделки: наличный расчет или оплата через счета, — рассказал собеседник «ВМ».
Брокер считает, что эта мера будет нарушать права покупателей по ныне действующему законодательству. К тому же есть определенное количество граждан, которые по тем или иным причинам не доверяют банкам, а потому не захотят класть туда средства, чтобы приобрести недвижимость.
— И тут появляется вопрос, как в этом случае будут реагировать банки. Они могут запросить ту или иную информацию, чтобы узнать, откуда взялись средства. Неизвестно, не будет ли злоупотребления этой историей, например, обещаний разных условий при совершении сделки. Это может быть выбор без выбора: при ипотеке могут быть одни расходы, при наличном расчете — другие в больших размерах, — предположил Ракута.
Введение такой меры фактически лишает покупателей права выбора. Возможно, количество мошеннических схем после принятия законопроекта действительно снизится, но гарантий этого нет.
Что делать, если мошенники взяли на вас кредит.
— Наверное, стоит найти какую-то золотую середину и дополнительно обезопасить сделки с наличными. На мой взгляд, запреты не являются панацеей. Можно придумать механизмы, как и оставить выбор покупателям, и при этом снизить риск мошенничества. Потому что сделки через счет не являются гарантией, что человека не обманут, — обратил внимание эксперт.
Пройдет период охлаждения.
Юрист Дмитрий Кваша отметил, что запрет на использование наличных средств при совершении сделок по недвижимости ограничивает права покупателя. Однако это решение — вынужденная мера из-за активности мошенников.
— Средства либо передаются злоумышленникам, либо деньги физически не поступают продавцам, хотя по бумагам сделка проводится. В итоге люди остаются и без квартиры, и без денег, — пояснил эксперт.
Снимут все деньги: как не стать жертвой мошенничества с виртуальным клоном карты.
Если сделки будут совершаться через банковские счета, то по крайней мере будет подтверждение того, что деньги прошли через банк и поступили продавцу.
— Конечно, он может пойти, снять все средства и отдать мошенникам. Но по крайней мере в этой ситуации будет период охлаждения, а снятие средств будет проходить под контролем банка, — добавил Кваша.
С целью защиты людей от действий мошенников Госдума приняла законопроект, который предусматривает «период охлаждения» между оформлением и выдачей кредита на сумму свыше 50 тысяч рублей. В этот промежуток времени у клиента банка есть время, чтобы убедиться в необходимости получения займа или отказаться от него. Подробнее о нововведении — в материале «Вечерней Москвы».