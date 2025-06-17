Банковский контроль: к чему приведет запрет покупки недвижимости за наличные

— И тут появляется вопрос, как в этом случае будут реагировать банки. Они могут запросить ту или иную информацию, чтобы узнать, откуда взялись средства. Неизвестно, не будет ли злоупотребления этой историей, например, обещаний разных условий при совершении сделки. Это может быть выбор без выбора: при ипотеке могут быть одни расходы, при наличном расчете — другие в больших размерах, — предположил Ракута.