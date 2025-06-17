Более тысячи человек прибыли на фестиваль автопутешественников в Прикамье

В окрестностях Чусового состоялся всероссийский фестиваль этнографических автопутешествий «Кочующий Красный Слон». Мероприятие проводится с 2023 года, предыдущие этапы прошли в Республике Башкортостан и на Кавказе.
В Прикамье собрались около тысячи путешественников со всей России, а также из Германии, Латвии, Франции и Казахстана. Фестиваль организован экспедиционным центром Red Off-road Expedition при поддержке Русского географического общества и министерства по туризму Пермского края.
За три дня 300 автоэкипажей участников фестиваля объехали 17 этнографических маршрутов Прикамья. А на фестивальной поляне были организованы Школа внедорожного вождения, знакомство с этническими обрядами коми-пермяков, проводились мастер-классы по литью амулетов «звериного стиля» и детские экспедиции по следам мифического лешего Вора-морт. На сцене выступили звезды автотуризма.