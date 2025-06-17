Площадки для мини-футбола с искусственным покрытием появятся в детсадах Самары

Каждая площадка займёт территорию в 280 квадратных метров и расположится рядом с такими известными детсадами, как № 375, 173, 377, 8, 36, 42, 62, 174, 193 и 357. Подобные инициативы поддерживаются властями города и направлены на формирование спортивной культуры у юных жителей Самары.