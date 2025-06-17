Площадки для мини-футбола с искусственным покрытием появятся в детсадах Самары

В 2025 году в десятке самарских детских садов появятся специальные мини-футбольные площадки с искусственным покрытием. Новые спортивные зоны создадут оптимальные условия для физического воспитания малышей в возрасте от трех до шести лет.
Каждая площадка займёт территорию в 280 квадратных метров и расположится рядом с такими известными детсадами, как № 375, 173, 377, 8, 36, 42, 62, 174, 193 и 357. Подобные инициативы поддерживаются властями города и направлены на формирование спортивной культуры у юных жителей Самары.
Первоначально проектом планируют привлечь к регулярным тренировкам не менее 300 воспитанников. Дети младшего дошкольного возраста сосредоточатся на развитии мелкой моторики, далее будут осваивать ориентировку в пространстве, а старшие воспитанники получат базовые технические навыки игры в футбол.
Городские власти рассчитывают, что подобные занятия вдохновят детей на дальнейшее увлечение спортом и сделают первый шаг к профессиональному футболу.
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