Трамп: США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана

Соединенные Штаты смогли установить полный контроль над воздушным пространством на территории Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Теперь у нас полный и абсолютный контроль над воздушным пространством Ирана. Никто не делает это лучше, чем старые добрые США», — написал американский лидер в личном аккаунте в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что США удалось подавить иранские средства слежения за воздушным пространством и оборонительное оборудование благодаря технологиям, разработанным и произведенным американской стороной.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что Ирану необходимо полностью отказаться от ядерной программы для урегулирования боевых действий с Израилем.