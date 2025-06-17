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Трамп: США установили полный контроль над воздушным пространством Ирана

Дональд Трамп заявил, что США удалось подавить средства слежения и обороны в небе над территорией Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты смогли установить полный контроль над воздушным пространством на территории Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Теперь у нас полный и абсолютный контроль над воздушным пространством Ирана. Никто не делает это лучше, чем старые добрые США», — написал американский лидер в личном аккаунте в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что США удалось подавить иранские средства слежения за воздушным пространством и оборонительное оборудование благодаря технологиям, разработанным и произведенным американской стороной.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что Ирану необходимо полностью отказаться от ядерной программы для урегулирования боевых действий с Израилем.