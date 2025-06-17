Оскароносный фильм, пост министра и подарок от королевы: интересные факты о жизни Юрия Соломина

Юрию Соломину могло исполниться 90 лет.
Юрий Соломин — актер, обладатель многочисленных премий, поразивший своим актерским дарованием саму Елизавету II. Широкую популярность он получил, сыграв Ивана Телегина в «Хождении по мукам», Павла Кольцова в «Адъютанте его превосходительства» и многих других. С 1988 года был бессменным худруком Малого театра. 18 мая Юрию Соломину могло исполниться 90 лет. О его карьере и самых интересных фактах из жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Юрия Соломина.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в семье музыкальных педагогов Зинаиды Рябцевой и Мефодия Соломина. Спустя шесть лет в семье родился Виталий. А в детстве они участвовали во всех кружках, какие только были в Доме пионеров: танцевальный, художественный, участвовал в спектаклях кукольного театра. А также мальчики играли в импровизированном домашнем оркестре. В итоге оба брата выбрали актерскую профессию, окончив Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина при Малом театре.
Сахар за первое выступление.
Юрия Соломин учился в Щепкинском училищеФото: Georg Ter-Ovanesov / Russian Look / Global Look Press.
Впервые Юрий выступил в Чите будучи первоклашкой. В 1943 году школьникам предложили выступить перед ранеными бойцами. Выбрали пятерых ребят, в том числе и Соломина.
«Свой концертный номер я не помню, кажется, что-то пел и декламировал. На прощание один из бойцов дал мне кусочек сахара. Я зажал подарок в кулаке и носил так несколько часов, пока не вернулся домой и не отдал его маме. Она расколола кусочек на несколько крошечных частей, чтобы вечером мы попили чаю с сахаром. Вылизывая ладонь, я так гордился собой, добытчиком», — рассказывал актер, пишет Ufa1.ru. Он отмечал, что считал этот день одним из самых счастливых в жизни.
Украли билет перед поступлением в Щепкинское училище.
Поступать в Щепкинское училище Юрий Соломин решил после просмотра документального фильма «Малый театр и его мастера». На вступительные экзамены в Москву он поехал с отцом. После того, как он прошел два тура на курс к Вере Пашенной, оказалось, что у отца украли деньги и обратные билеты.
Брат Юрия Виталий Соломин тоже стал известным актеромФото: Igor Gnevashev / Russian Look / Global Look Press.
«Хорошо, что отца в нашем городе многие знали. Он на вокзале встретил читинцев, те позвонили домой, и отца послали в Министерство железнодорожного транспорта около Ярославского вокзала, мол, там дадут билет», — рассказывал актер в интервью CHITA.RU.
Юрию предстояло пройти еще третий тур, но отец настаивал срочно возвращаться домой, так как деньги уже закончились. Тогда Юрий отправился к Вере Пашенной, объяснил ситуацию и на прямую спросил — возьмут его в училище или нет. «Она посмотрела на меня и говорит: “Ну оставайся”. Я и остался», — вспоминает Соломин. Оказалось, что остался практически на всю жизнь, а в конце концов и вовсе стал художественным руководителем Малого театра.
Главные роли и бешенная популярность.
В первые на большом экране Юрий появился в 1959 году, исполнив главную роль в картине Исидора Анненского «Бессонная ночь». Однако общественное признание пришло к Соломину лишь спустя более десяти лет — в 1970 году, когда он сыграл капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства».
Широкую популярность Соломин получил после фильма «Адъютант его превосходительства’Фото: Кадр из фильма “Адъютант его превосходительства”, Евгений Ташков, 1969, Мосфильм.
После показа этого фильма Юрий Соломин стал настолько популярен, что его узнавали везде. «Конечно, узнают. Нельзя гневить Бога — это, конечно, хорошо, это примыкает к профессии, но в жизни. Уж казалось бы: за рубежом, в Финляндии или Германии, например, отдохну. Нет! Все равно узнают. В гости приглашают! Но это такая профессия. Может быть, мне повезло. Я все время в работе, поэтому наслаждаться своей известностью у меня нет времени», — рассказывал актер.
За свою карьеру артист снялся более чем в пятидесяти художественных и телевизионных проектах. Среди наиболее известных образов, воплощенных им на экране, — Дмитрий Ульянов в ленте «Сердце матери», майор Геттель в фильме «Сильные духом», Телегин в экранизации «Хождение по мукам», майор Звягинцев в дилогии «Блокада». Также Соломин снялся в знаменитой картине «Дерсу Узала», которая получила «Оскар в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”.
Дружба с японским режиссером Акирой Куросава.
Картина «Дерсу Узала» принесла Юрию Соломину не только новую волну популярности, но также заложила основу его прочной дружбы с выдающимся японским режиссером Акирой Куросавой. На роль Арсеньева претендовали семь артистов. Поскольку Куросава не был знаком с российскими актерами, ему предоставили для просмотра семь фильмов с их участием, среди которых оказались — «Адъютант его превосходительство». Когда режиссер захотел посмотреть остальные серии картины с участием Соломина, стало очевидно, что выбор исполнителя главной роли определен.
Взаимоотношения между Соломиным и Куросавой отличались глубоким взаимным уважением. Российский артист обращался к режиссеру, используя слово «сэнсей», что на японском означает «учитель». В ответ Куросава сделал актеру памятный знак внимания.
«Свой день рождения в 1974 году я встретил в тайге на съемочной площадке. За сутки до этого Куросава не покидал своего гостиничного номера. Японцы говорили: “Он что-то для тебя готовит”. Спустя сутки он вышел и преподнес мне картину с изображением головы тигра и надписью: “Соломину Юрию Мефодьевичу-сан. Акира Куросава. 18 июня 1974”. Куросава ведь окончил Академию художеств и ради меня решил вспомнить молодость», — рассказывал актер газете «Владивосток».
Одна любовь на всю жизнь.
Юрий Соломин с женой и внучкойФото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости.
С Ольгой Соломиной актер прожил 62 года до ее смерти в 2019 году. В браке родилась дочь Дарья, которая стала пианисткой. Знакомство с супругой состоялось еще в училище имени М. С. Щепкина.
«В первый день занятий Оля опоздала, свободное место оказалось рядом со мной. Вот так до сих пор и сидим рядом» — рассказывал Юрий. Творческие дороги супругов сложились по-разному. В отличие от своего мужа, Ольга Николаевна не добилась широкой известности. На протяжении пятнадцати лет она работала в Московском театре юного зрителя, после чего сосредоточилась на воспитании дочери.
Тем не менее роль домохозяйки ей оказалась чужда — находясь в декретном отпуске, Ольга Николаевна неожиданно обнаружила у себя писательский талант. Впоследствии она реализовала себя в педагогической деятельности. Творческие способности проявились и у представителей следующего поколения: дочь Даша стала талантливой пианисткой, а внучка Александра унаследовала музыкальные задатки семьи.
Шкатулка для английской королевы.
Когда в 1994 году в Москву приезжала королева Елизавета II, местом встречи с дипломатами она выбрала Малый театр. Соломин и его коллеги решили подарить ей палехскую шкатулку с изображением Малого театра. Получив подарок королева удивилась, поблагодарила и пошла дальше. Оказалось, что она коллекционирует шкатулки.
«Где-то из второго ряда пожилой человек меня остановил: “Откуда вы узнали, что королева коллекционирует шкатулки?” — “Мы просто решили сделать такой подарок”. — “Вы попали в точку!”- рассказывал Соломин. Через две недели Юрию пришел конверт из Букингемского дворца с портретом королевы и ее автографом.
Юрия Соломин занимал пост министра культурыФото: Photoagency Interpress / Global Look Press.
Соломина назначили на пост министра культуры.
Юрий Соломин был назначен на пост министра культуры РСФСР 8 сентября 1990 года. Он оставался на этой должности до распада Советского Союза. В 1992 году Соломину поступило предложение вновь возглавить министерство, однако он отказался, выразив несогласие с идеей объединения Министерства культуры и туризма Российской Федерации, и покинул этот пост.
Друг собак и кошек.
С ранних лет Юрий проявлял особую любовь к животным, в первую очередь к собакам. «Мы с супругой всегда подбирали бездомных собак, даже тогда, когда собственного жилья у нас еще не было и приходилось снимать комнату. Помню, однажды Ольга принесла домой пса, которого мы выходили и назвали Гариком. Позже к нам начали попадать и другие собаки аналогичным образом. Четвероногие друзья жили у нас долго, некоторые до четырнадцати лет», — рассказывал актер в интервью на сайте Малого театра. Когда у семьи появилась собственная квартира, на 60-летие Соломину подарили породистую немецкую овчарку.
Пес по кличке Маклай быстро стал всеобщим любимцем. Вместе с хозяином он даже принял участие в съемках телесериала «Московская сага». Однажды Маклая похитили, и к его поискам присоединились многочисленные поклонники артиста. Возвращение питомца стало огромной радостью для семьи Соломиных.
Болезнь, последние дни.
6 ноября 2023 года Юрий Соломин был экстренно госпитализирован. Источник РЕН ТВ сообщал, что артист упал в обморок, после чего ему понадобилась помощь врачей. Позже оказалось, что актер перенес инсульт. 21 ноября его перевели из реанимации в обычную палату, а 9 января артиста выписали. На следующий день Юрия Соломина не стало. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.