Оскароносный фильм, пост министра и подарок от королевы: интересные факты о жизни Юрия Соломина

После показа этого фильма Юрий Соломин стал настолько популярен, что его узнавали везде. «Конечно, узнают. Нельзя гневить Бога — это, конечно, хорошо, это примыкает к профессии, но в жизни. Уж казалось бы: за рубежом, в Финляндии или Германии, например, отдохну. Нет! Все равно узнают. В гости приглашают! Но это такая профессия. Может быть, мне повезло. Я все время в работе, поэтому наслаждаться своей известностью у меня нет времени», — рассказывал актер.