Метеоролог Позднякова назвала самые дождливые дни в Москве на этой неделе

По словам Поздняковой, именно из-за этого температура воздуха будет низкой как днем, так и ночью. И к воскресенью, 22 июня, ночью в городе будет всего 6−11 градусов, а это ниже климатической нормы на 5−6 градусов. Днем же температура не поднимется выше 20 градусов, поэтому в столице будет довольно прохладно.