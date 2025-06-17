Метеоролог Позднякова назвала самые дождливые дни в Москве на этой неделе

В ближайшие часы и до конца дня в Москве местами прогнозируется гроза с дождем. Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие дни на этой неделе станут самыми дождливыми.
— Последующие сутки, со среды на четверг, 18−19 июня, и с четверга на пятницу, 19−20 июня, станут самыми дождливыми, потому что погоду будет определять высотный циклон, центр которого расположится практически над самой Москвой, — уточнила специалист.
По словам Поздняковой, именно из-за этого температура воздуха будет низкой как днем, так и ночью. И к воскресенью, 22 июня, ночью в городе будет всего 6−11 градусов, а это ниже климатической нормы на 5−6 градусов. Днем же температура не поднимется выше 20 градусов, поэтому в столице будет довольно прохладно.
К тому же, пояснила метеоролог, в последнюю неделю июня ночи в Москве станут теплее, а температура будет колебаться в пределах 25 градусов.
Позднякова добавила, что на следующей неделе в городе также выпадет небольшое количество осадков, а температура немного подрастет, однако летняя жара в столицу пока не вернется.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также рассказал «ВМ», что со среды, 17 июня, температура воздуха в городе будет снижаться, и предсказал очередную волну потепления.