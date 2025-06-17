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Канада выделит Украине пакет военной помощи на сумму свыше 2 млрд долларов

Премьер страны Карни заявил, что Оттава передаст Киеву БПЛА и другие виды вооружений.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о новом пакете военной поддержки для Киева, который превышает 2 млрд долларов. Об этом он сообщил в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде.

По словам Карни, помощь включает поставки беспилотников, снарядов и других видов вооружений.

«Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше 2 миллиардов долларов. В него войдут БПЛА, боеприпасы и другие разновидности вооружений», — сказал он.

Кроме этого, Карни объявил о введении новых экономических санкций в отношении РФ. Ограничения затронут ряд физлиц и более 40 организаций.

Ранее о новых антироссийских санкциях сообщила Великобритания. Лондон включил в санкционный список 10 физических лиц и два десятка судов, которые якобы могут быть связаны с Россией.