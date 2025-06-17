Армянские силовики провели обыски в доме российского миллиардера Карапетяна

Сотрудники правоохранительных органов Армении провели обыски в доме российского миллиардера Самвела Карапетяна, возглавляющего группу компаний «Ташир». Об этом во вторник, 17 июня, сообщили местные СМИ.
К жилищу предпринимателя приехали силовики, после чего эвакуировали автомобили жильцов и гостей. По данным МВД Армении, в ходе операции задержали порядка 20 человек. О том, есть ли среди них сам бизнесмен, информации нет.
При этом армянские издания утверждают, что Карапетяна также доставили в отделение вместе с остальными.
Миллиардер уже успел прокомментировать произошедшее. Он выступил с инициативой бороться за святыни народа Армении.
— Я буду бороться за святыни армянского народа изо всех сил, где бы я ни был, что бы ни случилось. Я не позволю, чтобы кто-либо в своих целях попирал наши святыни, — цитирует его слова издание «Sputnik Армения».
5 января также сообщалось о задержании в Армении экс-замначальника Генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна — ему выдвигали обвинения по делу о должностной халатности во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.