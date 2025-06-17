Национальный центр защиты персональных данных обнаружил утечки, о которых операторы не догадывались

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев, выступая на пленарной дискуссии в ходе деловой программы форума «Digital Expo», рассказал об утечках данных, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Андрея Гаева, их количество за последние годы снизилось. Однако, отметил он, обольщаться не стоит. «Буквально на прошлой неделе мы получили информацию об имевших место утечках личных данных. Сами компании, похоже, еще об этом не знают. Признаки произошедшего свидетельствует, что утечки произошли через уполномоченных лиц данных организаций», — сказал директор центра.
Он уточнил, что утечка произошла в компаниях, занимающихся организацией видеонаблюдения, а также строительным рынком. Сейчас производятся необходимые мероприятия. Первые сведения, которые удалось собрать по данным инцидентам, говорят о том, что совершенно не были организованы технические и многие другие меры.
Андрей Гаев подчеркнул, что организациям следует четко анализировать происходящее процессы, организовывать проведение необходимых мероприятий. Иначе наряду с репутационными потерями, что имеет большое значение для развития бизнеса, наступают и финансовые.
«Мы призываем действовать вместе. Национальный центр защиты персональных данных создан не как карающий орган, а как орган, занимающийся предупреждением и оказанием необходимой помощи. Все имеющиеся наработки мы стараемся разместить на сайте, в телеграм-канале, иными доступными способами. Пользуйтесь ими, пожалуйста», — сказал он.
Национальный центр защиты персональных данных, кроме прочего, занимается мониторингом законодательства. В прошлом году НЦЗПД, в текущем году — Национальный центр законодательства и правовой информации проводили мониторинг применения закона о защите персональных данных. И один, и второй мониторинг показали отсутствие системных проблем в реализации закона.
«Тем не менее, жизнь на месте не стоит. В следующем году закону о защите персональных данных будет уже пять лет. В плановом порядке мы внесли инициативу о его корректировке, поэтому с учетом поступивших предложений, имеющихся у нас наработок был подготовлен соответствующий законопроект», — сказал он. -0-
Фото Татьяны Матусевич.