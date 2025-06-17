Национальный центр защиты персональных данных обнаружил утечки, о которых операторы не догадывались

«Тем не менее, жизнь на месте не стоит. В следующем году закону о защите персональных данных будет уже пять лет. В плановом порядке мы внесли инициативу о его корректировке, поэтому с учетом поступивших предложений, имеющихся у нас наработок был подготовлен соответствующий законопроект», — сказал он. -0-