Сколько мусоропроводов закрыли в Минске с начала 2025 года, рассказали в ЖКХ

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске продолжается поэтапная консервация мусоропроводов в многоквартирных жилых домах. За пять месяцев 2025 года коммунальными службами столицы было законсервировано 112 стволов мусоропроводов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».
Как отмечают специалисты, отказ от использования мусоропроводов — это не только шаг к улучшению санитарного состояния подъездов, но и к более эффективному использованию ресурсов. Со временем внутренние поверхности стволов покрываются загрязнениями и становятся средой для размножения болезнетворных бактерий. В подъездах ощущается неприятный запах, а сам мусоропровод превращается в источник шума и потенциальную угрозу возгорания.
Кроме того, в домах с мусоропроводами жители зачастую пренебрегают сортировкой отходов, даже если во дворе установлены контейнеры для раздельного сбора. Еще один важный фактор — потери тепла. При неплотно закрытых или приоткрытых клапанах мусоропровод фактически превращается в вентиляционную шахту, через которую уходит теплый воздух с лестничных клеток и жилых помещений.
Работы по консервации продолжаются. Как подчеркивают в столичном ЖКХ, решение о закрытии мусоропровода принимается самими жильцами — в их силах сделать выбор в пользу более чистой, безопасной и энергоэффективной среды проживания. -0-