Сколько мусоропроводов закрыли в Минске с начала 2025 года, рассказали в ЖКХ

Как отмечают специалисты, отказ от использования мусоропроводов — это не только шаг к улучшению санитарного состояния подъездов, но и к более эффективному использованию ресурсов. Со временем внутренние поверхности стволов покрываются загрязнениями и становятся средой для размножения болезнетворных бактерий. В подъездах ощущается неприятный запах, а сам мусоропровод превращается в источник шума и потенциальную угрозу возгорания.