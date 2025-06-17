Захарова: в России следят за ситуацией вокруг миллиардера Карапетяна

Ранее сообщалось, что Карапетяна хотят задержать в Ереване после того, как он высказался в поддержку Армянской апостольской церкви. К особняку бизнесмена прибыл спецназ МВД Армении. Возле дома предпринимателя собрались сотни людей, которые не дают полиции его задержать.