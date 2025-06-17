Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: в России следят за ситуацией вокруг миллиардера Карапетяна

В Армении в доме бизнесмена Самвела Карапетяна 17 июня проходят обыски.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с руководителем группы компаний «Ташир», бизнесменом и миллиардером Самвелом Карапетяном. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Во вторник, 17 июня, в доме предпринимателя, у которого есть гражданство России, проходят обыски.

«В России внимательно следят за ситуацией вокруг Карапетяна, которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами», — подчеркнула дипломат.

Ранее сообщалось, что Карапетяна хотят задержать в Ереване после того, как он высказался в поддержку Армянской апостольской церкви. К особняку бизнесмена прибыл спецназ МВД Армении. Возле дома предпринимателя собрались сотни людей, которые не дают полиции его задержать.