Яйца и курица могут резко подорожать в РФ из-за запрета полистирольной упаковки

Инициатива Министерства природных ресурсов и экологии России об ограничении использования упаковки из полистирола для пищевой продукции может спровоцировать резкий скачок цен на яйца и куриное мясо на 15−25 процентов. Об этом заявил управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
По словам эксперта, себестоимость продукции отечественного агропромышленного комплекса в последние несколько лет заметно выросла, однако это не оказало никакого негативного влияния на розничные цены. Он объяснил, что производители оказываются вынуждены удерживать стоимость своей продукции на низком уровне, нередко себе в убыток.
— Новая вводная — запрет полистирола — усилит давление на производителя за счет затрат на переход и, вероятно, негативно скажется на ценовом уровне, — передают слова Березнюка «Известия».
Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов рассказал, что в России также продолжают расти цены на бензин, что обусловлено несколькими факторами. Он напомнил, что с 1 марта по 31 августа 2025 года был введен запрет на экспорт топлива.