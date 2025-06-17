Яйца и курица могут резко подорожать в РФ из-за запрета полистирольной упаковки

По словам эксперта, себестоимость продукции отечественного агропромышленного комплекса в последние несколько лет заметно выросла, однако это не оказало никакого негативного влияния на розничные цены. Он объяснил, что производители оказываются вынуждены удерживать стоимость своей продукции на низком уровне, нередко себе в убыток.