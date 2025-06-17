Axios: Трамп рассматривает возможность ударов США по ядерным объектам Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения американскими вооруженными силами ударов по объектам ядерной инфраструктуры на территории Ирана. Об этом сообщает портал Axios.
«По словам должностных лиц США, Трамп серьезно рассматривает возможность нанесения США удара по ядерным объектам Ирана», — говорится в материале.
При этом источник отмечает, что одной из приоритетных целей США может стать подземный ядерный объект по обогащению урана, расположенный в иранском городе Фордо.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп ожидает полного отказа Ирана от ядерной программы. Это, по словам американского лидера, станет реальным решением для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.