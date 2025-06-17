Филолог объяснила, когда в России началась тенденция к сокращению англицизмов

Государственная Дума одобрила закон о защите русского языка во втором и третьем чтениях. Новые правила направлены на сокращение англицизмов в общественных местах. Кандидат филологических наук Анна Шмелева в разговоре с «Постньюс» объяснила, как изменения повлияют на жизнь россиян.
По словам Шмелевой, сокращение иностранных слов в речи началось уже давно. Она считает, что избыток англицизмов портит русский язык и нарушает правила общения. Шмелева отметила, что Россия следует мировому опыту. Например, во Франции и Польше уже действуют похожие законы. В Польше за нарушение даже предусмотрены крупные штрафы.
Ранее KP.RU писал, что закон запрещает использование в рекламе и вывесках слов вроде «fresh», «new» или «coffee». Бизнесу придется заменять их русскими аналогами. При этом зарегистрированные товарные знаки и фирменные названия останутся без изменений.
Новые правила затронут и строительство. Названия новых жилых комплексов и зданий должны быть на русском языке. Исключения сделают только для уже существующих проектов.