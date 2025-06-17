Филолог объяснила, когда в России началась тенденция к сокращению англицизмов

По словам Шмелевой, сокращение иностранных слов в речи началось уже давно. Она считает, что избыток англицизмов портит русский язык и нарушает правила общения. Шмелева отметила, что Россия следует мировому опыту. Например, во Франции и Польше уже действуют похожие законы. В Польше за нарушение даже предусмотрены крупные штрафы.