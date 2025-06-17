Эротический лунатизм: что такое сексомния и как ее лечить

— Ситуации бывают разные. В случае секса без согласия человека могут обвинить в сексуальных домогательствах или в более серьезном преступлении. В этом случае нужно вдаваться в подробности произошедшего: совершал ли человек эти действия в бессознательном состоянии или намерено. Потому что в состоянии сексомнии человека можно считать невменяемым на момент совершения действий, — предостерегла психиатр.