Корнилов: рано или поздно Зеленский ответит перед украинцами, которых он отправляет на убой

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рано или поздно Владимиру Зеленскому и другим представителям киевского режима придется отвечать перед украинцами, которых они отправляют на убой. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Напомним, российская делегация во время второго раунда переговоров в Стамбуле предложила передать Киеву тела 6 тыс. украинских военнослужащих. Российская сторона подготовила их к транспортировке и прибыла на место обмена на границе, но украинская сторона не стала забирать останки. Через несколько дней процесс передачи тел все-таки начался.
Эксперт про нарушение Зеленским своих же обещаний: это свойство современных украинских политиков.
«Вот такое отношение у Киева к своим погибшим и к своему населению. В этом плане ничего нового не было продемонстрировано. Во многом, собственно говоря, мы решили этим жестом показать самим украинцам, как к ним относится этот режим. А к украинцам действительно относятся как к пушечному мясу. Да, киевский режим не хочет выплачивать обещанные солидные деньги родственникам погибших», — сказал Владимир Корнилов.
По мнению политического обозревателя, режим в Киеве делал все возможное, чтобы тысячи украинцев числились пропавшими без вести. Непризнание гибели военнослужащих позволяет украинскому руководству избегать выплат родственникам.
«В этом вся суть режима Зеленского. Но рано или поздно, я уверен в этом, ему и всей его шайке придется ответить за это перед самими украинцами, которых они отправляют на убой», — добавил Владимир Корнилов. -0-