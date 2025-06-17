Корнилов: рано или поздно Зеленский ответит перед украинцами, которых он отправляет на убой

«Вот такое отношение у Киева к своим погибшим и к своему населению. В этом плане ничего нового не было продемонстрировано. Во многом, собственно говоря, мы решили этим жестом показать самим украинцам, как к ним относится этот режим. А к украинцам действительно относятся как к пушечному мясу. Да, киевский режим не хочет выплачивать обещанные солидные деньги родственникам погибших», — сказал Владимир Корнилов.