«Привыкла к сиренам»: живущая в Израиле мать Пригожина объяснила отказ уезжать

Мать российского продюсера Иосифа Пригожина отказалась от эвакуации из Израиля на фоне эскалации конфликта с Ираном. Об этом во вторник, 17 июня, рассказал сам Пригожин.
Продюсер также добавил, что на данный момент о состоянии его матери волноваться не стоит — с ней все хорошо. Он отметил, что предлагал ей поехать обратно в Россию, однако женщина относится к происходящему философски — она попросила ее не трогать.
— Мама философски относится к происходящим событиям. Говорит, что бомбят. У нее все в порядке, мы только что разговаривали. Она живет в стране уже 35 лет, она привыкла к сиренам, — цитирует слова Пригожина издание «Абзац».
Днем в СМИ появилась информация о том, что иранские атаки полностью парализовали Тель-Авив. Иностранные дипломаты и сотрудники посольств начали уезжать из Израиля по суше через Иорданию, а также по Средиземному морю в сторону Кипра.
При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 14 июня подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана.