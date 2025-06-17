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«Привыкла к сиренам»: живущая в Израиле мать Пригожина объяснила отказ уезжать

Мать российского продюсера Иосифа Пригожина отказалась от эвакуации из Израиля на фоне эскалации конфликта с Ираном. Об этом во вторник, 17 июня, рассказал сам Пригожин.

Мать российского продюсера Иосифа Пригожина отказалась от эвакуации из Израиля на фоне эскалации конфликта с Ираном. Об этом во вторник, 17 июня, рассказал сам Пригожин.

Продюсер также добавил, что на данный момент о состоянии его матери волноваться не стоит — с ней все хорошо. Он отметил, что предлагал ей поехать обратно в Россию, однако женщина относится к происходящему философски — она попросила ее не трогать.

— Мама философски относится к происходящим событиям. Говорит, что бомбят. У нее все в порядке, мы только что разговаривали. Она живет в стране уже 35 лет, она привыкла к сиренам, — цитирует слова Пригожина издание «Абзац».

Днем в СМИ появилась информация о том, что иранские атаки полностью парализовали Тель-Авив. Иностранные дипломаты и сотрудники посольств начали уезжать из Израиля по суше через Иорданию, а также по Средиземному морю в сторону Кипра.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 14 июня подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана.