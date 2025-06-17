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Глава Дона объяснил недостатки в уборке улиц дефицитом коммунальной техники

Москва передает Ростовской области коммунальную технику.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь признал: главная причина грязных улиц в регионе — катастрофическая нехватка коммунальной техники. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

— Пыль, мусор, грязь — на тротуарах… Эту неухоженность сложно не заметить, — констатировал Юрий Слюсарь, объясняя, почему уборка улиц и парков проходит несвоевременно и некачественно.

Решение для этой проблемы уже найдено. Москва поможет донскому региону, передав 214 единиц спецтехники. Среди нее — уличные пылесосы, тракторы и поливальные машины. Ожидается, что новое оборудование поступит в 16 муниципалитетов области и значительно улучшит ситуацию с уборкой.

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