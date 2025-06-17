Глава Дона объяснил недостатки в уборке улиц дефицитом коммунальной техники

Решение для этой проблемы уже найдено. Москва поможет донскому региону, передав 214 единиц спецтехники. Среди нее — уличные пылесосы, тракторы и поливальные машины. Ожидается, что новое оборудование поступит в 16 муниципалитетов области и значительно улучшит ситуацию с уборкой.