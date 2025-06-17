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За передачу банковской карты посторонним самарцам может грозить срок в тюрьме

В Госдуме приняли закон, усиливающий наказание за участие в финансовых махинациях с использованием банковских карт.

В Госдуме приняли закон, усиливающий наказание за участие в финансовых махинациях с использованием банковских карт. Отныне передача своей карты третьим лицам ради быстрого заработка наказывается вплоть до шести лет заключения и штрафа до одного миллиона рублей.

Особенно актуально это для тех, кто думает, что однократная услуга друзьям или знакомым в обмен на вознаграждение остаётся безнаказанной. Любая передача карты или электронного кошелька преступникам считается пособничеством в отмывании денежных средств и карается строго.

Подобные схемы давно распространены в Самаре и Самарской области, и молодёжь нередко попадает в сети злоумышленников через соцсети и мессенджеры. Важно понимать, что обещанный лёгкий доход легко превращается в реальный тюремный срок.

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