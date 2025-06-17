Врач Бельтран раскрыла шесть неочевидных причин образования целлюлита у женщин

По словам специалиста, на протяжении жизни с целлюлитом ожесточенную борьбу ведут примерно 80−90 процентов женщин. Обычно явление возникает в определенном возрасте при сильном гормональном сбое. Бельтран подчеркнула, что у мужчин коллагеновые волокна сильнее, чем у женщин, поэтому чаще всего у первых целлюлита не наблюдается.