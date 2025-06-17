Врач Бельтран раскрыла шесть неочевидных причин образования целлюлита у женщин

Целлюлит — одна из самых основных эстетических проблем представительниц женского пола. Испанский врач Беатрис Бельтран раскрыла шесть неочевидных причин его появления.
По словам специалиста, на протяжении жизни с целлюлитом ожесточенную борьбу ведут примерно 80−90 процентов женщин. Обычно явление возникает в определенном возрасте при сильном гормональном сбое. Бельтран подчеркнула, что у мужчин коллагеновые волокна сильнее, чем у женщин, поэтому чаще всего у первых целлюлита не наблюдается.
Другим важным фактором появления «дефекта» является генетическая предрасположенность. В беседе с изданием 20minutos врач связала появление целлюлита с еще тремя негативными моментами: ожирением, плохим кровообращением и малоподвижным образом жизни.
Целлюлит — состояние кожи, связанное с физиологическими особенностями подкожно-жировой клетчатки, которое проявляется неровностями с характерным «матрасным» паттерном в области бедер, ягодиц и живота. Как и почему он образуется, также рассказала «Вечерней Москве» дерматовенеролог, косметолог сети клиник «Семейная» Ирина Марченко.