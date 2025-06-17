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В Большом театре вручили балетный «Оскар»

На Исторической сцене Большого театра проходит торжественная церемония вручения Приза Бенуа де ла Данс.

Источник: Аргументы и факты

На Исторической сцене Большого театра проходит торжественная церемония вручения Приза Бенуа де ла Данс, который по праву называют балетным «Оскаром» — подобной премии в мире больше нет.

В 1991-м ее придумал выдающийся хореограф и балетмейстер Юрий Григорович. Спустя год состоялось первое вручение памятной статуэтки — танцующей пары, выполненной скульптором Игорем Устиновым, правнуком самого Бенуа.

Меньше месяца не дожил Юрий Григорович до нынешней церемонии. Поэтому посвящена она в этом году была именно ему. И приз в особой номинации — «За жизнь в искусстве» — тоже присужден Юрию Николаевичу (посмертно).

В трех основных номинациях Бенуа де ла Данс международное жюри определило следующих победителей.

За лучшую работу танцовщика почетную награду разделили Дмитрий Смилевски (Россия) и Джошуа Вильямс (ЮАР).

За лучшую работу танцовщицы статуэтку получила Рената Шакирова (Россия).

За лучшую работу хореографа отмечен Мтутузели Новембер (ЮАР), который не смог присутствовать в Москве, так как готовит премьеру в Парижской опере.