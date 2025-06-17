В Большом театре вручили балетный «Оскар»

На Исторической сцене Большого театра проходит торжественная церемония вручения Приза Бенуа де ла Данс, который по праву называют балетным «Оскаром» — подобной премии в мире больше нет.
В 1991-м ее придумал выдающийся хореограф и балетмейстер Юрий Григорович. Спустя год состоялось первое вручение памятной статуэтки — танцующей пары, выполненной скульптором Игорем Устиновым, правнуком самого Бенуа.
Меньше месяца не дожил Юрий Григорович до нынешней церемонии. Поэтому посвящена она в этом году была именно ему. И приз в особой номинации — «За жизнь в искусстве» — тоже присужден Юрию Николаевичу (посмертно).
В трех основных номинациях Бенуа де ла Данс международное жюри определило следующих победителей.
За лучшую работу танцовщика почетную награду разделили Дмитрий Смилевски (Россия) и Джошуа Вильямс (ЮАР).
За лучшую работу танцовщицы статуэтку получила Рената Шакирова (Россия).
За лучшую работу хореографа отмечен Мтутузели Новембер (ЮАР), который не смог присутствовать в Москве, так как готовит премьеру в Парижской опере.