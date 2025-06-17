Домодедово работает в штатном режиме после решения суда о передаче аэропорта РФ

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. Поводом для иска стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг», которая, по данным прокуратуры, связана с резидентами Турции, ОАЭ и Израиля. На фоне решения суда облигации Домодедово резко упали в цене, аэропорт продолжает работу в обычном режиме.