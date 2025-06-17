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В доме миллиардера Самвела Карапетяна прошли обыски: кто он такой, кого задержали

В доме российского бизнесмена, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна прошли обычки. На данный момент мужчина не задержан. В МВД сообщили, что в ходе следственных мероприятий были задержаны несколько человек, однако не уточнили, относится ли это к самому Самвелу Карапетяну. Кто такой Самвел Карапетян — в материале URA.RU.

В Армении прошли обыски у российского миллиардера Карапетяна.

В доме российского бизнесмена, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна прошли обычки. На данный момент мужчина не задержан. В МВД сообщили, что в ходе следственных мероприятий были задержаны несколько человек, однако не уточнили, относится ли это к самому Самвелу Карапетяну. Кто такой Самвел Карапетян — в материале URA.RU.

Биография.

Ранние годы.

Родился Карапетян в 1965 году в Ташире (Армения). В 1986 году окончил машиностроительный факультет Ереванского политехнического института. Имеет степень доктора экономических наук.

Карьера.

В 1986—1992 годах Карапетян работал технологом и директором на Таширском заводе эмальпосуды. За это время он создал кооператив «Зенит» по производству резинотехнических изделий и деталей для автомобилей, организовал швейное производство (1989 год).

Позже он зарегистрировал акционерное общество «Калужская коммерческо-посредническая компания», или ОАО «Калугаглавснаб». А в 1996 году возглавил и позже купил ОАО «Калугаглавснаб», на базе которого создал группу «Ташир».

В 1999 году Карапетян основал группу компаний «Ташир». В ее состав вошли производственные и строительные предприятия, торговые центры, снабженческие и сбытовые организации, сеть гостиниц и ресторанов, санатории.

Общественно-политическая деятельность.

Известно, что Карапетян опубликовал более 30 научных работ. Также он является председателем Фонда изучения армянской архитектуры.

В 2006 году активно участвовал в проведении Года Армении в России под патронажем главы России Владимира Путина и тогда президента Республики Армения Роберта Седраковича Кочаряна.

Семейное положение.

Татевик Карапетян занимает пост первого вице-президента группы компаний «Ташир’Фото: Саверкин Александр/ ITAR-TASS.

Карапетян женат. Согласно открытым данным, у бизнесмена трое сыновей. Все они занимают руководящие должности в структуре компании, принадлежащей их отцу.

Татевик Карапетян занимает пост первого вице-президента группы компаний «Ташир», курируя вопросы управления медийными активами и сетью кинотеатров «Синема Стар». Саркис Карапетян также является первым вице-президентом ГК «Ташир» и отвечает за направление коммерческой недвижимости. Карен Карапетян занимает аналогичную должность первого вице-президента в структуре группы.

Старший брат российского миллиардера, Карен Карапетян, ранее занимал пост премьер-министра Армении, состоял в Республиканской партии страны. Также он занимал руководящие позиции в компании «Газпром».

Активы и состояние Карапетяна.

Активы.

Основные активы Карапетяна сосредоточены в области инвестиций, девелопмента и управления коммерческой недвижимостью через группу компаний «Ташир». Мужчина владеет 90% акций.

Состояние Карапетяна.

В 2011 году занимал 73 место в рейтинге русскоязычной версии Forbes «Богатейшие бизнесмены России» с состоянием в 1,4 миллиарда долларов. В 2012 году занял 63 место в том же рейтинге с состоянием, оцененным в 1,6 миллиарда долларов.

Звания и награды.

Бизнесмен получил Российскую национальную премию «Бизнес-Олимп» — «Заслуженный предприниматель Российской Федерации». Он также награжден золотой медалью в честь 1700-летия принятия христианства в Армении и орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского 2-ой степени.

В 2003 году получил именные часами от Президента России. Позже, в 2005 году, он получил Главную Всероссийскую Премию «Российский Национальный Олимп» — орден «За Честь и Доблесть» и нагрудный знак «Золотой Олимп». А в 2011 получил орден Святого Месропа Маштоца властями Арцаха.

Возможные причины обысков.

В доме главы ГК «Ташир» прошли обыски. Сообщается, что задержан Карапетян не был. В МВД отметили, что в ходе операции задержаны несколько человек.

По информации Sputnik, 20 человек увезли в столичное управление полиции. Обыски прошли на фоне публичной критики, которую бизнесмен ранее высказывал в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В мае премьер-министр усилил критику в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ), публично обвинив католикоса Гарегина II, возглавляющего церковь, в нарушении обета безбрачия и потребовав его отставки. В ответ на это Высший духовный совет ААЦ опубликовал заявление, в котором обвинил Никола Пашиняна в развертывании «очередной кампании» против церкви и попытках поставить себя выше закона. В документе также отмечалось, что риторика, оскорбительные выражения и обвинения со стороны главы правительства не соответствуют статусу государственного деятеля.

Карапетян отметил, что «небольшая группа людей» организовали атаки против Армянской Апостольской Церкви, при этом игнорируя «тысячелетнюю историю» государства и религиозной организации. Он подчеркнул, что «всегда был рядом с Армянской церковью и народом», а также заверил, что намерен «непосредственное участие» в разрешение сложившейся ситуации. Тогда Пашинян написал в соцсетях о «распутном благотворителе» и пригрозил, что «вкус государства останется у вас во рту».