В доме миллиардера Самвела Карапетяна прошли обыски: кто он такой, кого задержали

В доме российского бизнесмена, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна прошли обычки. На данный момент мужчина не задержан. В МВД сообщили, что в ходе следственных мероприятий были задержаны несколько человек, однако не уточнили, относится ли это к самому Самвелу Карапетяну. Кто такой Самвел Карапетян — в материале URA.RU.