Россиянам назвали способы обезопасить девайс от мошенников

Для защиты смартфона от хакеров необходимо регулярно обновлять его программное обеспечение, сообщил эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что новая угроза, связанная с вредоносным приложением, крадущим данные банковских карт через NFC-модуль, не требует установки запретов на отдельные программы для Android, так как это избыточная мера.
Мясоедов пояснил, что полный отказ от NFC-технологии может снизить риски, но это неудобно. По его словам, достаточно своевременно обновлять систему смартфона, так как разработчики уже знают о подобных угрозах и выпускают исправления. Он также подчеркнул, что использование кнопочного телефона вместо смартфона могло бы защитить данные, но это не практичное решение.
Кроме того, эксперт рекомендовал устанавливать антивирусные программы. Они помогают защитить устройство не только от вредоносного ПО, но и от фишинговых сайтов и назойливых всплывающих окон. Мясоедов посоветовал избегать загрузки множества неизвестных приложений и использовать только проверенные программы.
Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал, что отказался от использования мобильного телефона в повседневной жизни. Он считает, что такие устройства угрожают личной приватности.