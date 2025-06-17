Россиянам назвали способы обезопасить девайс от мошенников

Мясоедов пояснил, что полный отказ от NFC-технологии может снизить риски, но это неудобно. По его словам, достаточно своевременно обновлять систему смартфона, так как разработчики уже знают о подобных угрозах и выпускают исправления. Он также подчеркнул, что использование кнопочного телефона вместо смартфона могло бы защитить данные, но это не практичное решение.