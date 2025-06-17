«Я получаю гораздо больше ненависти за то, что сделала, чем другие». Белоруска Арина Соболенко высказалась о своих заявлениях в адрес американки Коко Гауфф

— Я должна согласиться, это было совершенно непрофессионально с моей стороны, — сказала Арина уже в Берлине. — Я позволила своим эмоциям взять верх надо мной и абсолютно сожалею о том, что сказала тогда. Знаете, мы все совершаем ошибки. Я просто человек, который все еще учится в жизни. Думаю, у всех бывают такие дни, когда мы теряем контроль. Разница в том, что за мной наблюдает мир. И я получаю гораздо больше ненависти за то, что сделала, чем другие люди. Но я также хочу сказать, что я написала Коко потом — не сразу, но недавно.