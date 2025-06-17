«Я получаю гораздо больше ненависти за то, что сделала, чем другие». Белоруска Арина Соболенко высказалась о своих заявлениях в адрес американки Коко Гауфф

Первая ракетка мира Арина Соболенко призналась перед выступлением на турнире в Берлине, что сожалеет о словах высказанных в адрес американки Коко Гауфф после неудачного финала «Ролан Гаррос».
В интервью Eurosport речь зашла о критике, которой Соболенко подверглась из-за высказываний в адрес Гауфф.
Например, сразу после матча Арина говорила, что Коко выиграла не потому, что играла невероятно, а потому что сама Соболенко наделала много легких ошибок. И что будь на ее месте Свентек, то она бы легко победила Гауфф. На эмоциях Арина много наговорила, а в теннисном мире так не принято. Победителя только хвалят, ни в коем случае не принижая его победу.
— Я должна согласиться, это было совершенно непрофессионально с моей стороны, — сказала Арина уже в Берлине. — Я позволила своим эмоциям взять верх надо мной и абсолютно сожалею о том, что сказала тогда. Знаете, мы все совершаем ошибки. Я просто человек, который все еще учится в жизни. Думаю, у всех бывают такие дни, когда мы теряем контроль. Разница в том, что за мной наблюдает мир. И я получаю гораздо больше ненависти за то, что сделала, чем другие люди. Но я также хочу сказать, что я написала Коко потом — не сразу, но недавно.
Да, Соболенко первая ракетка и каждое ее неосторожное слово может сказаться на имидже. У Арины уточнили, что она написала Гауфф.
— Я хотела извиниться и убедиться, что она знает, что она абсолютно заслужила выиграла турнир, и что я ее уважаю. Никогда не собиралась нападать на нее. Я была очень эмоциональной и не очень умной на той пресс-конференции, — ответила Арина.
Она сказала, что ей потребовалось некоторое время, чтобы все осознать:
— Я многое поняла о себе. Почему я проиграла так много финалов? Я продолжала быть эмоциональной. Так что я многому научилась. Прежде всего, относится к своим соперникам с большим уважением — независимо от того, выигрываю я или проигрываю. Без этого уважения я бы не была там, где сейчас. Так что это был тяжелый, но очень ценный урок для меня.
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