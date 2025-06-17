Какие пять вакансий в Самаре были самыми высокооплачиваемыми в июне 2025 года

SuperJob опубликовал топ-5 наиболее высокооплачиваемых вакансий в Самаре за июнь 2025 года. Наиболее высокую заработную плату предлагает работодатель крупнейшему федеральному поставщику климатической техники должность менеджера по продажам оплачивается до 300 тысяч рублей.
Второе место занял инженер-электроник, чья месячная зарплата составит минимум 146 тысяч рублей. Третье место досталось механику по обслуживанию строительной техники с оплатой до 130 тысяч рублей.
Директор магазина крупной розничной сети также вошел в пятерку лидеров с зарплатой от 104 до 132 тысяч рублей. Замыкает рейтинг позиция водителя категории «Е» с опытом работы от трех лет предлагаемая сумма вознаграждения начинается от 100 тысяч рублей.
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