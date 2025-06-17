Какие пять вакансий в Самаре были самыми высокооплачиваемыми в июне 2025 года

Директор магазина крупной розничной сети также вошел в пятерку лидеров с зарплатой от 104 до 132 тысяч рублей. Замыкает рейтинг позиция водителя категории «Е» с опытом работы от трех лет предлагаемая сумма вознаграждения начинается от 100 тысяч рублей.