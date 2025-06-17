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Между громкой музыкой в наушниках и слабоумием нашли взаимосвязь

Американский невролог Байбинг Чен, которого цитирует mirror.

Американский невролог Байбинг Чен, которого цитирует mirror.co.uk, заявил, что частое прослушивание громкой музыки в наушниках повышает риск развития деменции.

Эксперт сказал, что громкая музыка ухудшает слух, и ресурсы мозга, которые могли бы использовать для мышления и памяти, используются для обработки звука.

Легкая потеря слуха увеличивает риск деменции в два раза, а тяжелая в пять, сказал Чен. Эксперты порекомендовали уменьшить использовать качественные наушники и не устанавливать их громкость выше половины от максимальной.

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