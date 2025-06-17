Хотели посмотреть на виды: прогулка на воздушном шаре обернулась настоящей трагедией

В социальных сетях появилось трагическое видео падения воздушного шара, в результате которого погибла беременная женщина, а еще 11 человек пострадали. Всего на борту было 35 пассажиров. По информации Daily Mail, полет совершался в честь бразильского Дня влюбленных в минувший четверг из Бойтувы, Бразилии.