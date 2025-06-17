Хотели посмотреть на виды: прогулка на воздушном шаре обернулась настоящей трагедией

В социальных сетях появилось трагическое видео падения воздушного шара, в результате которого погибла беременная женщина, а еще 11 человек пострадали. Всего на борту было 35 пассажиров. По информации Daily Mail, полет совершался в честь бразильского Дня влюбленных в минувший четверг из Бойтувы, Бразилии.
Во время взлета воздушный шар по каким-то причинам стал терять высоту. Пострадавшие заявили, что корзина, в которой они находились, дважды ударилась о землю, прежде чем остановилась. К сожалению, спасти беременную Жулиану Перейру не удалось.
Пилот воздушного шара Фабио Перейра уже арестован. Его обвиняют в непреднамеренном убийстве и несанкционированном полете. Установлено, что мужчина имел лицензию только на частные рейсы. Кроме того, накануне из-за непогоды Бразильская конфедерация воздухоплавания приостановила полеты в районе Сан-Паулу. Однако Перейра все равно нарушил это предписание.
Как KP.RU писал ранее, в Англии мать четверых детей погибла прямо на глазах у друга из-за его странного подарка. Тот пытался отблагодарить женщину и вручил ей абонемент на прыжок с парашютом.