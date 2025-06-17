Россиянам дали совет, как уберечь себя от мошенников в Сети

Россиянам следует быть осторожными при решении финансовых вопросов в интернете, чтобы не стать жертвами мошенников, рассказал IT-эксперт Артем Геллер в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что преступники чаще используют методы социальной инженерии, а не технические уязвимости. Злоумышленники играют на доверии людей, вовлекая их в мошеннические схемы через знакомые и привычные каналы связи.