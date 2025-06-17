Россиянам дали совет, как уберечь себя от мошенников в Сети

Россиянам следует быть осторожными при решении финансовых вопросов в интернете, чтобы не стать жертвами мошенников, рассказал IT-эксперт Артем Геллер в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что преступники чаще используют методы социальной инженерии, а не технические уязвимости. Злоумышленники играют на доверии людей, вовлекая их в мошеннические схемы через знакомые и привычные каналы связи.
Геллер посоветовал неопытным пользователям избегать финансовых операций в интернете, если они не уверены в своих навыках работы с технологиями. По его словам, в таких случаях лучше лично посетить банк и решить вопрос на месте. Это поможет избежать риска стать жертвой обмана.
Особое внимание эксперт уделил опасности Telegram-каналов и ботов, через которые распространяются вредоносные ссылки. Геллер подчеркнул, что важно проверять источники, откуда скачиваются файлы, и использовать только официальные ресурсы. Он также призвал внимательно следить за тем, какие файлы открываются, и проверять их расширения и адреса ссылок, даже если источник кажется надежным.
Ранее в УБК МВД России сообщили, что в стране участились случаи мошеннических звонков. Злоумышленники представляются сотрудниками киберполиции и под предлогом проверки на утечку данных обманывают граждан.