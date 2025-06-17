Рейдерский захват не удался: На западе Украины прихожане УПЦ отстояли собор

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил в беседе с Life.ru, что задержания священников УПЦ и атаки на храмы являются частью системной политики Киева, направленной на вытеснение канонического православия с территории Украины. По его словам, такие действия подрывают религиозную свободу и нарушают права верующих.