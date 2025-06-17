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Рейдерский захват не удался: На западе Украины прихожане УПЦ отстояли собор

Украинская православная церковь заявила о попытке силового захвата Свято-Духовского собора в Черновцах. По информации представителей УПЦ, неизвестные лица проникли в храм с целью рейдерского захвата, однако их действия были пресечены.

Источник: Life.ru

Перед входом стоит митрополит Мелетий и часть прихожан УПЦ МП вошли в храм в Черновцах на Украине. Видео © Х / ГЛАВКОМ.

Ситуация разрешилась без серьёзных последствий. По словам представителей церкви, полиция вывела нарушителей с территории собора. Причины и организаторы нападения пока не называются.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил в беседе с Life.ru, что задержания священников УПЦ и атаки на храмы являются частью системной политики Киева, направленной на вытеснение канонического православия с территории Украины. По его словам, такие действия подрывают религиозную свободу и нарушают права верующих.