Рейдерский захват не удался: На западе Украины прихожане УПЦ отстояли собор

Перед входом стоит митрополит Мелетий и часть прихожан УПЦ МП вошли в храм в Черновцах на Украине. Видео © Х / ГЛАВКОМ.
Ситуация разрешилась без серьёзных последствий. По словам представителей церкви, полиция вывела нарушителей с территории собора. Причины и организаторы нападения пока не называются.
Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил в беседе с Life.ru, что задержания священников УПЦ и атаки на храмы являются частью системной политики Киева, направленной на вытеснение канонического православия с территории Украины. По его словам, такие действия подрывают религиозную свободу и нарушают права верующих.