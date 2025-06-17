Сезон клещей в Подмосковье: что делать при укусе и как минимизировать риски заражения

Сезон активности клещей в Московском регионе — в самом разгаре. По данным на 11 июня, на территории Московской области зарегистрировано уже около 6 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. В 55 случаях у укушенных был диагностирован боррелиоз (или болезнь Лайма) — самая распространенная клещевая инфекция в нашей полосе.
Что делать, если вы обнаружили на себе клеща? В каких случаях шансы заразиться минимальны, а когда они сильно возрастают? Какие анализы сдавать и всегда ли стоит это делать? Что вообще предпринять? Об этом — в материале «МК».
Иксодовые клещи — кровососущие членистоногие из семейства паразитиформных клещей — распространены повсеместно, даже в Арктике и Антарктике (паразитируют на пингвинах и других птицах). Насчитывают более 650 видов. Типичными местами обитания иксодовых клещей являются смешанные, хвойные и лиственные леса с густым подлеском, хорошо развитым травяным покровом и подстилкой из опавшей гниющей листвы, где нет прямых лучей солнца, и температура не превышает 20 . Клещи обитают не только в лесах, но и в парках, и на садовых участках. Их могут занести домой животные; их можно принести на букете полевых цветов или на одежде. Дома клещ может укусить даже несколько суток спустя.
К счастью, столичный регион в целом не эндемичен по такой грозной клещевой инфекции, как клещевой энцефалит (КЭ). Случаи КЭ у нас выявляют только завозные, и если вы собираетесь в поездку в регион, где энцефалит встречается (например, в Карелию, Сибирь или на Дальний Восток), лучше привиться (это можно сделать бесплатно).
А вот прививки от боррелиоза, увы, нет. И его у нас немало. Некоторые лаборатории говорят о 30%-ной зараженности местных клещей, другие не мелочатся и называют цифру сразу в 90%. Как бы то ни было, боррелиоз — самая распространенная клещевая инфекция на европейской территории страны. Эпидемиологи связывают это с развитием паркового и лесопаркового хозяйства, садоводства и огородничества, туризма, хозяйственными преобразованиями и урбанизацией очаговых ландшафтов. При этом чаще всего болезнью Лайма горожане заражаются на дачах или в других регионах, хотя примерно каждый десятый случай заражения происходит уже в городе. Например, в «Серебряном Бору», «Лосином Острове», Салтыковском, Хорошевском лесопарках, Бирюлевском дендропарке, лесопарке № 10 (Зеленоград), лесопарковых зонах в Троицке, Щербинке, Крекшине, поселке Первомайское и пр.
Однако даже если клещ — носитель бореллий, которыми он готов с вами поделиться, совершенно не факт, что ему это удастся даже при присасывании. Важную роль играет фактор времени: чем дольше членистоногий сосет вашу кровь, тем выше риск того, что он перенесет свою инфекцию в человека.
Итак, вы обнаружили на себе клеща — что делать? Как рассказывает врач-терапевт, кардиолог Игорь Соколов, ранняя тактика вызывает много вопросов: бежать ли в травмпункт, снимать ли клеща самостоятельно, отправлять ли его на анализ (куда и на что), принимать ли профилактически разовую дозу доксициклина или проходить полный курс антибиотикопрофилактики?
«Многие упоминают, что передают боррелиозную инфекцию только клещи из рода иксодовых, именно их надо в момент укуса идентифицировать. Во-первых, идентифицировать клеща, особенно маленького размера, — не такая простая задача даже для специалистов. Откровенно говоря, я не верю, что в травмпункте найдется человек, который имеет четкие понятия о семействе Ixodidae, которое, кроме рода Ixodes, включает Dermacentor, Haemaphysalis и Rhipicephalus, являющиеся не менее опасными и по боррелиозу, и по другим опасным инфекциям. И если найдется специалист, который скажет: да, это точно Dermacentor (луговой клещ, он отличается по пятнистой окраске) или аргасовый клещ (тоже сильно отличается своей светлой окраской), то это абсолютно не исключает заражение боррелиозом. А идентифицировать относительно “безопасного” гамазового клеща — дело весьма ответственное и трудное. Более того, наиболее распространенными клещами, паразитирующими на человеке, остаются иксодовые и луговые. Поэтому лучше не идентифицировать клеща, а априори считать его потенциально заразным», — говорит эксперт.
Как рассказывает Игорь Соколов, зараженный боррелиями клещ содержит их в средней части кишечной трубки в неактивной форме. То есть даже не в слюнных железах и не в ротовом хоботке. «Чтобы боррелии активировались, нужно поступление влаги, это важно. У клеща есть одна уникальная функция слюнных желез — осморегуляция. Когда клещ долго сидит без питания, то в предротовую полость поступает гигроскопичная слюна, которая впитывает воду из воздуха и позволяет клещам выживать в период долгого ожидания жертвы. Но когда клещ питается на своем хозяине и жидкости в избытке, то он возвращает до 70% поглощенной воды обратно в слюнные железы и соответственно — в место укуса. Чтобы заразиться боррелиозом, должны произойти следующие события: жидкая часть крови должна поступить в среднюю кишку клеща, пройдет некоторое время (несколько часов) для активации боррелий, клещ должен насытиться, система регуляции клеща начнет сигнализировать: жидкости много, тогда избыточный ток влаги из кишки направится к слюнным железам с активированными боррелиями и попадет в ранку. Учитывая, что клещ присасывается не сразу, а также все временные промежутки активации, создание концентрации боррелий в слюне, заражение в течение первых 12 часов после укуса выглядит исчезающе малым. Поэтому, если вы выезжаете на природу, пожалуйста, осматривайте себя каждые 12 часов! Такая предосторожность спасет вас от боррелиоза почти на 100%, даже если найдете клеща», — говорит доктор Соколов.
Эксперт подчеркивает, что клещи питаются медленно и долго. С одной стороны, это замедляет передачу боррелиоза. С другой, можно приблизительно определить время нахождения клеща на теле. В среднем личинки присасываются на 4 дня, а взрослые особи — на 10 дней и даже больше. Поэтому, если вы обнаружили паразита приличного объема (что видно по брюшку), — он сидел долго, что очень опасно по боррелиозу.
Если вы нашли на себе клеща (любого объема), первое, что нужно сделать, — как можно быстрее его извлечь. Это можно сделать с помощью нитки, пинцета или специального инструмента (ну вдруг у вас есть). Но если у вас трясутся руки и вы переживаете, что не сможете вытащить клеща с головкой, которая глубоко под кожей, — направляйтесь в травмпункт. Правда, приготовьтесь к тому, что там придется отсидеть в очереди несколько часов, а время имеет значение. «Но если поблизости нет травмпункта, снять клеща все же надо самостоятельно. Хоть с отрывом головки. В последнем случае остатки клеща надо убрать иголкой, как при занозе, а если это не получается — просто оставить как есть, они все равно отомрут и отойдут», — говорит доктор Соколов.
Стоит ли отдавать самого клеща на анализ? Наш эксперт отмечает, что это имеет смысл только для определения его геноспецифичности, что могло бы дать понимание, за какими симптомами следует наблюдать. «Существуют три основных генотипа клещей, передающих болезнь Лайма: Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii, и B. afzelii, которым свойственны, соответственно, поражение суставов (прежде всего коленного); нейротропные поражения в виде энцефалита или менингорадикулитов и веер кожных проявлений, включая очаги кожной атрофии. Но, увы, в наших лабораториях не проводят генетической идентификации клещей. И нам остается статистика: для европейского региона 80% всех поражений приходится на Borrelia afzelii и 15% на Borrelia garinii, оставшиеся 5% — Borrelia burgdorferi sensu stricto», — говорит Игорь Соколов.
Однако в российских лабораториях анализов на геноспецифичность клещей не выполняют. У нас проводят ПЦР на инфекции, но специфичность и чувствительность таких тестов невысока. Поэтому анализ может быть отрицательный, а инфекция была, и человек заболеет. А может быть наоборот — тест даст ложноположительную реакцию, и инфекции нет. К тому же даже если тест точно покажет, что клещ инфицирован, это не значит, что инфекция передалась человеку. Поэтому большого смысла в таком тестировании нет.
Что касается приема однократной профилактической дозы доксициклина, которую сегодня советуют принимать всем, обнаружившим на себе клеща, то тут немало нюансов.
«Рекомендации Американского общества инфекционных заболеваний по боррелиозу говорят о применении однократной дозы доксициклина в 200 мг (детям 4,4 мг на кг веса, но не более 200 мг) при наличии трех условий: эндемичный район, очень опасный клещ (иксодовый) и время присасывания более 36 часов (то есть человек долго себя не осматривал, а при обнаружении клещ — далеко не 2−5 мм). Но. На форумах по боррелиозу много европейских пострадавших, которые заболели и четко говорят, что обнаружили клеща в период не более 24 часов. Похоже, европейский вариант иксодового клеща обладает более высоким метаболизмом, и передача боррелий осуществляется более быстро. На это указывает ряд исследований, отмечающих передачу в течение первых 24 часов. Поэтому если клещ сидел до 24 часов и регион эндемичный, то для профилактики, из-за возможной небольшой нагрузки боррелиями, однократная доза доксициклина в 200 мг приемлема. А вот после суток, учитывая практический опыт и особенности европейского варианта клеща, — опасно, риски растут. И тут уж лучше стандартный 10-дневный курс антибиотика», — советует доктор.
Что делать, если вы пропустили инфекцию (ничего не делали), но вдруг появились первые признаки болезни (симптомы ОРВИ, головные и мышечные боли, онемение в конечностях, сыпь, покраснение кожи в виде эритемы, повышение температуры тела и пр.)? Эксперт отмечает, что на начальной стадии боррелиоз хорошо лечится и излечивается 10−14-дневным курсом антибиотиков.
Если с момента укуса прошло более 24 часов, хорошо бы узнать, есть ли случаи боррелиоза в данном регионе. Если случаи есть и они неоднократные — разумнее всего будет профилактическое 10-дневное лечение антибиотиком. Или наблюдение за симптомами.
«Таким образом, тактика наблюдения почти всегда видится выигрышной (за исключением частых и подтвержденных случаев болезни Лайма в районе при нахождении клеща на теле более 24 часов). Но и к ней не придется прибегать, если будете себя осматривать каждые 12 часов», — подытоживает Игорь Соколов.
СПРАВКА «МК».
Иксодовые клещевые боррелиозы — группа инфекций с острым или хроническим течением, при которых возможны поражения кожи, нервной, сердечно-сосудистой систем, печени и опорно-двигательного аппарата. Инкубационный период колеблется от 3 до 45 дней (в среднем 12−14 дней). У большинства больных в месте присасывания развивается характерное поражение кожи в виде мигрирующей кольцевидной эритемы. Наблюдаются боли в мышцах, суставах, повышение температуры, признаки интоксикации. Часто болезнь протекает в легких, стертых формах. У 20−45% больных наблюдается форма заболевания без местных кожных изменений.