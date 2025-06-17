Сезон клещей в Подмосковье: что делать при укусе и как минимизировать риски заражения

Как рассказывает Игорь Соколов, зараженный боррелиями клещ содержит их в средней части кишечной трубки в неактивной форме. То есть даже не в слюнных железах и не в ротовом хоботке. «Чтобы боррелии активировались, нужно поступление влаги, это важно. У клеща есть одна уникальная функция слюнных желез — осморегуляция. Когда клещ долго сидит без питания, то в предротовую полость поступает гигроскопичная слюна, которая впитывает воду из воздуха и позволяет клещам выживать в период долгого ожидания жертвы. Но когда клещ питается на своем хозяине и жидкости в избытке, то он возвращает до 70% поглощенной воды обратно в слюнные железы и соответственно — в место укуса. Чтобы заразиться боррелиозом, должны произойти следующие события: жидкая часть крови должна поступить в среднюю кишку клеща, пройдет некоторое время (несколько часов) для активации боррелий, клещ должен насытиться, система регуляции клеща начнет сигнализировать: жидкости много, тогда избыточный ток влаги из кишки направится к слюнным железам с активированными боррелиями и попадет в ранку. Учитывая, что клещ присасывается не сразу, а также все временные промежутки активации, создание концентрации боррелий в слюне, заражение в течение первых 12 часов после укуса выглядит исчезающе малым. Поэтому, если вы выезжаете на природу, пожалуйста, осматривайте себя каждые 12 часов! Такая предосторожность спасет вас от боррелиоза почти на 100%, даже если найдете клеща», — говорит доктор Соколов.