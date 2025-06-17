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Симоньян предупредила Пашиняна о риске оказаться «с чем-то неприятным во рту»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который прокомментировал обыски в доме российского миллиардера и главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна словами о надежде на то, что «вкус государства» останется у того «во рту», может и сам оказаться «с чем-нибудь очень неприятным во рту». Об этом во вторник, 17 июня, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который прокомментировал обыски в доме российского миллиардера и главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна словами о надежде на то, что «вкус государства» останется у того «во рту», может и сам оказаться «с чем-нибудь очень неприятным во рту». Об этом во вторник, 17 июня, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По словам журналистки, Пашинян пытается добиться ареста «настоящего радетеля всех армян» Карапетяна из-за того, что тот встретился с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II.

— (Пашинян — прим. «ВМ») раздухарился, как бессмертный, — написал Симоньян в своем Telegram-канале.

17 июня жилищу предпринимателя приехали силовики, после чего эвакуировали автомобили жильцов и гостей. По данным Министерства внутренних дел Армении, в ходе операции задержали порядка 20 человек. О том, есть ли среди них сам бизнесмен, информации нет. При этом армянские издания утверждают, что Карапетяна также доставили в отделение вместе с остальными.