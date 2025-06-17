Симоньян предупредила Пашиняна о риске оказаться «с чем-то неприятным во рту»

17 июня жилищу предпринимателя приехали силовики, после чего эвакуировали автомобили жильцов и гостей. По данным Министерства внутренних дел Армении, в ходе операции задержали порядка 20 человек. О том, есть ли среди них сам бизнесмен, информации нет. При этом армянские издания утверждают, что Карапетяна также доставили в отделение вместе с остальными.